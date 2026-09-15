Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
280
Рабочий ход, мм
80
Диаметр опоры, мм
21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 658169
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990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
280
Рабочий ход, мм
80
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х11
Вес, кг.
2.36
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812)
Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50812, поставляющийся в пластиковом кейсе, предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту от 150 до 280 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
- Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
- Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
- Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 1,9 кг и поставляется в прочном пластиковом кейсе с рукояткой.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
150
Высота подъема, мм
280
Рабочий ход, мм
80
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50812, поставляющийся в пластиковом кейсе, предназначен для подъема грузов массой до 2 т на высоту от 150 до 280 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
- Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
- Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
- Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 1,9 кг и поставляется в прочном пластиковом кейсе с рукояткой.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кейсе Сибртех (50812) - стоимость товара 990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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