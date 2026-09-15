Домкрат гидравлический бутылочный, 15 т, h подъема 230-460 мм Matrix (50729)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
15
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
В наличии
Код товара: 658166
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Загружаем...
2 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
15
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х15
Вес, кг.
7.78
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 15 т, h подъема 230-460 мм Matrix (50729)
Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50729 используется для поднятия грузов массой до 15 т на высоту 230-460 мм. Подходит для автомобилей с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям в гараже и дороге, а также сотрудникам СТО.
Преимущества
- Защита от перегрузок — клапан безопасности предотвращает подъем груза массой более 15 т.
- Широкий диапазон применения — усиленный винт позволяет вручную увеличить высоту подъема на 60 мм.
- Надежная конструкция — домкрат имеет устойчивое чугунное основание, корпус из высокопрочной стали, а также полированный шток, увеличивающий срок службы.
- Устойчивость к износу — благодаря трапециевидной резьбе увеличительный винт выдерживает многократное использование.
- Ремонтопригодность — при необходимости корпус можно снять со станины.
- Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
- Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
- Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
- Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
15
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
460
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
46
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический бутылочный Matrix 50729 используется для поднятия грузов массой до 15 т на высоту 230-460 мм. Подходит для автомобилей с высоким клиренсом. Домкрат будет полезен автолюбителям в гараже и дороге, а также сотрудникам СТО.
Преимущества
- Защита от перегрузок — клапан безопасности предотвращает подъем груза массой более 15 т.
- Широкий диапазон применения — усиленный винт позволяет вручную увеличить высоту подъема на 60 мм.
- Надежная конструкция — домкрат имеет устойчивое чугунное основание, корпус из высокопрочной стали, а также полированный шток, увеличивающий срок службы.
- Устойчивость к износу — благодаря трапециевидной резьбе увеличительный винт выдерживает многократное использование.
- Ремонтопригодность — при необходимости корпус можно снять со станины.
- Защита от коррозии — на корпус нанесено фосфатное покрытие.
- Высококачественное всесезонное масло — домкрат безотказно работает в широком диапазоне температур (от -20 до 45 ?).
- Простое обслуживание — заменить масло можно самостоятельно, сняв пробку заливного отверстия.
- Эффективность — чугунная станина обеспечивает устойчивое положение домкрата, составная рукоятка позволяет проводить работы в ограниченном пространстве и компактно размещать устройство в зоне хранения.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный, 15 т, h подъема 230-460 мм Matrix (50729) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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