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Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
12
Высота подхвата, мм
227
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
40
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  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 5
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  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167)
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
12
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
227
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х13
Вес, кг.
5.9

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167)

Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51167 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 12 т на высоту до 457 мм. Он оптимален для авто с большим клиренсом, т.к. минимальная высота подхвата составляет 227 мм. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам при проведении ремонта авто.ПреимуществаДомкрат не поднимает грузы тяжелее 12 тонн, т.к. оснащен клапаном безопасности.Коррозионностойкая сталь повышенной прочности гарантирует надежность и долговечность корпуса.Домкрат не имеет резьбовых соединений, ослабляющих его конструкцию, т.к. корпус приварен к станине.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
12
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
227
Высота подъема, мм
457
Рабочий ход, мм
150
Диаметр опоры, мм
40
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51167 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 12 т на высоту до 457 мм. Он оптимален для авто с большим клиренсом, т.к. минимальная высота подхвата составляет 227 мм. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам при проведении ремонта авто.ПреимуществаДомкрат не поднимает грузы тяжелее 12 тонн, т.к. оснащен клапаном безопасности.Коррозионностойкая сталь повышенной прочности гарантирует надежность и долговечность корпуса.Домкрат не имеет резьбовых соединений, ослабляющих его конструкцию, т.к. корпус приварен к станине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 12 т, h подъема 227-457 мм Stels (51167) - по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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