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Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
370
Рабочий ход, мм
180
Диаметр опоры, мм
36
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658160
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806)
1 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Материал корпуса
сталь, чугун
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
370
Рабочий ход, мм
180
Диаметр опоры, мм
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х13
Вес, кг.
4.73

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806)

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50806 предназначен для подъема грузов массой до 10 т на высоту от 190 до 370 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Материал корпуса
сталь, чугун
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
370
Рабочий ход, мм
180
Диаметр опоры, мм
36
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50806 предназначен для подъема грузов массой до 10 т на высоту от 190 до 370 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т, 190-370 мм Сибртех (50806) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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