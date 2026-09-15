Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
410
Рабочий ход, мм
230
Диаметр опоры, мм
33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 658159
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Загружаем...
3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
410
Рабочий ход, мм
230
Диаметр опоры, мм
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х14
Вес, кг.
4.76
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150)
Домкрат гидравлический бутылочный Stels 51150, телескопический, используется для поднятия грузов весом до 8 т с на высоту 180-410 мм. Не требует больших усилий и оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
410
Рабочий ход, мм
230
Диаметр опоры, мм
33
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический бутылочный Stels 51150, телескопический, используется для поднятия грузов весом до 8 т с на высоту 180-410 мм. Не требует больших усилий и оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 8 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, подъем 180-410 мм Stels (51150) - этот товар вы можете купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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