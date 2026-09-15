Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels (51141)
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
В наличии
Код товара: 658157
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3 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х13
Вес, кг.
5.37
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels (51141)
Гидравлический бутылочный телескопический домкрат 6 т, STELS 51141 позволяет поднять тяжелый груз без больших силовых затрат. Прочный металлический корпус выдерживает продолжительную нагрузку. Конструкция домкрата рассчитана на подъем без рывков. Также есть специальный клапан, который стравливает давление при попытке поднять излишне тяжелый груз.
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Теги товара: 6 тонн, Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
480
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный телескопический домкрат 6 т, STELS 51141 позволяет поднять тяжелый груз без больших силовых затрат. Прочный металлический корпус выдерживает продолжительную нагрузку. Конструкция домкрата рассчитана на подъем без рывков. Также есть специальный клапан, который стравливает давление при попытке поднять излишне тяжелый груз.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 6 тонн, Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 6 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels (51141) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3650 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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