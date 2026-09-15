Top.Mail.Ru
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels (51141) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels (51141)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
480
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658157
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels (51141)
3 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х13
Вес, кг.
5.37

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels (51141)

Гидравлический бутылочный телескопический домкрат 6 т, STELS 51141 позволяет поднять тяжелый груз без больших силовых затрат. Прочный металлический корпус выдерживает продолжительную нагрузку. Конструкция домкрата рассчитана на подъем без рывков. Также есть специальный клапан, который стравливает давление при попытке поднять излишне тяжелый груз.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels (51141)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
480
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный телескопический домкрат 6 т, STELS 51141 позволяет поднять тяжелый груз без больших силовых затрат. Прочный металлический корпус выдерживает продолжительную нагрузку. Конструкция домкрата рассчитана на подъем без рывков. Также есть специальный клапан, который стравливает давление при попытке поднять излишне тяжелый груз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 6 т, h подъема 190-480 мм Stels (51141) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3650 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...