Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Рабочий ход, мм
210
Диаметр опоры, мм
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
В наличии
Код товара: 658153
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Рабочий ход, мм
210
Диаметр опоры, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х12
Вес, кг.
4.76
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116)
Гидравлический бутылочный телескопический домкрат Stels 51116 используется для поднятия грузов весом до 4 т с на высоту 170-420 мм. Не требует больших усилий и оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач.
Преимущества
- Защита от поломки — клапан безопасности не позволяет поднимать грузы массой свыше 4000 кг.
- Надежная конструкция — основание и корпус выполнены из стали и сварены между собой.
- Малый вес 4,85 кг — домкрат легко перемещать и перевозить в багажнике машины.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Рабочий ход, мм
210
Диаметр опоры, мм
32
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный телескопический домкрат Stels 51116 используется для поднятия грузов весом до 4 т с на высоту 170-420 мм. Не требует больших усилий и оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач.
Преимущества
- Защита от поломки — клапан безопасности не позволяет поднимать грузы массой свыше 4000 кг.
- Надежная конструкция — основание и корпус выполнены из стали и сварены между собой.
- Малый вес 4,85 кг — домкрат легко перемещать и перевозить в багажнике машины.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - купить по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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