Top.Mail.Ru
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 30
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 31
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Рабочий ход, мм
210
Диаметр опоры, мм
32
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 30
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 31
  • Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116)
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Рабочий ход, мм
210
Диаметр опоры, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х12
Вес, кг.
4.76

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116)

Гидравлический бутылочный телескопический домкрат Stels 51116 используется для поднятия грузов весом до 4 т с на высоту 170-420 мм. Не требует больших усилий и оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач.

Преимущества

  • Защита от поломки — клапан безопасности не позволяет поднимать грузы массой свыше 4000 кг.
  • Надежная конструкция — основание и корпус выполнены из стали и сварены между собой.
  • Малый вес 4,85 кг — домкрат легко перемещать и перевозить в багажнике машины.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Рабочий ход, мм
210
Диаметр опоры, мм
32
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический бутылочный телескопический домкрат Stels 51116 используется для поднятия грузов весом до 4 т с на высоту 170-420 мм. Не требует больших усилий и оптимален для автомобилей с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта машины или в автосервисе для решения профессиональных задач.

Преимущества

  • Защита от поломки — клапан безопасности не позволяет поднимать грузы массой свыше 4000 кг.
  • Надежная конструкция — основание и корпус выполнены из стали и сварены между собой.
  • Малый вес 4,85 кг — домкрат легко перемещать и перевозить в багажнике машины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 4 т, h подъема 170-420 мм Stels (51116) - купить по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...