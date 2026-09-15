Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels (51115)
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
В наличии
Код товара: 658152
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2 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х11
Вес, кг.
3.14
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels (51115)
Телескопический гидравлический бутылочный домкрат 2 т STELS 51115 является незаменимым устройством в автосервисе, а также при проведении строительных работ. Основание оборудования изготавливается из стали, что гарантирует его устойчивость. Благодаря рычагу оптимальной длины усилия оператора во время подъема минимальны. Поверхность опорной пяты отличается особой формой, которая обеспечивает надежную фиксацию груза.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
380
Страна производитель
Китай
Телескопический гидравлический бутылочный домкрат 2 т STELS 51115 является незаменимым устройством в автосервисе, а также при проведении строительных работ. Основание оборудования изготавливается из стали, что гарантирует его устойчивость. Благодаря рычагу оптимальной длины усилия оператора во время подъема минимальны. Поверхность опорной пяты отличается особой формой, которая обеспечивает надежную фиксацию груза.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 2 т, h подъема 170-380 мм Stels (51115) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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