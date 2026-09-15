Ножницы по металлу "PIRANHA",250мм,прямой рез,сталь-CrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78325)
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Характеристики
Описание товара Ножницы по металлу "PIRANHA",250мм,прямой рез,сталь-CrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78325)
Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78321 длиной 250 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и левого реза по листовым заготовкам. Изогнутая рабочая часть облегчает выполнение длинных точных разрезов. Двойной рычажный механизм уменьшает нагрузку на руку при резке толстого металла. Ножницы справляются с холоднокатаной сталью толщиной до 1,2 мм и с нержавеющей сталью толщиной до 0,7 мм. Инструмент используется для проведения профессиональных слесарных работ.
Преимущества
- Надежность — губки ножниц изготовлены из стали хромомолибденовой группы, придающей им прочность и износостойкость.
- Высокий ресурс — режущие кромки прошли индукционную закалку до твердости 60-62 HRC, поэтому долго держат заточку.
- Безопасность — фиксатор удерживает рукоятки в сведенном положении, предотвращая их случайное раскрытие во время хранения или транспортировки.
- Защита от ржавчины — лезвия покрыты маслом, что предохраняет их от коррозии и продлевает срок службы инструмента.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки имеют упоры, предотвращающие соскальзывание пальцев на рабочую часть и обеспечивающие комфорт во время работы.
- Удобное хранение — на рукоятке имеется ушко, в которое можно продеть скобу или шнурок для подвешивания на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78321 длиной 250 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и левого реза по листовым заготовкам. Изогнутая рабочая часть облегчает выполнение длинных точных разрезов. Двойной рычажный механизм уменьшает нагрузку на руку при резке толстого металла. Ножницы справляются с холоднокатаной сталью толщиной до 1,2 мм и с нержавеющей сталью толщиной до 0,7 мм. Инструмент используется для проведения профессиональных слесарных работ.
Преимущества
- Надежность — губки ножниц изготовлены из стали хромомолибденовой группы, придающей им прочность и износостойкость.
- Высокий ресурс — режущие кромки прошли индукционную закалку до твердости 60-62 HRC, поэтому долго держат заточку.
- Безопасность — фиксатор удерживает рукоятки в сведенном положении, предотвращая их случайное раскрытие во время хранения или транспортировки.
- Защита от ржавчины — лезвия покрыты маслом, что предохраняет их от коррозии и продлевает срок службы инструмента.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки имеют упоры, предотвращающие соскальзывание пальцев на рабочую часть и обеспечивающие комфорт во время работы.
- Удобное хранение — на рукоятке имеется ушко, в которое можно продеть скобу или шнурок для подвешивания на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножницы по металлу "PIRANHA",250мм,прямой рез,сталь-CrMo,двухкомп.рукоятки Gross (78325)