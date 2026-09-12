Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad
Ручной усиленный опрыскиватель Palisad 64747 вместительностью 7 л, с горловиной, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для защиты садово-огородных культур от вредителей и болезней, а также для внесения удобрений. Предназначен для работы на дачном участке. Опрыскиватель с широким дном сохраняет устойчивость на горизонтальной поверхности. Также его можно повесить на плечо, освободив руки. Бак обладает повышенной прочностью за счет усиленных стенок и дна. Благодаря широкой горловине можно быстро и аккуратно наполнить емкость раствором.
Преимущества
- Контроль подачи жидкости — опрыскиватель оснащен регулируемой распыляющей головкой.
- Возможность непрерывного распыления — фиксатор курка удерживает его нажатым.
- Безопасная работа — в случае возникновения избыточного давления автоматически срабатывает предохранительный клапан.
- Защита форсунки от засорения — водозаборный шланг снабжен фильтром.
- Удобное отслеживание расхода жидкости — на баке имеется мерная шкала.
- Эргономичность — ручка насоса фиксируется и может использоваться для перемещения опрыскивателя.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA TS-3, 3 л, широкая горловина, ус...
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитОпрыскиватель переносной РОСТОК RT-5, 5 л, первичный полиэтилен,...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, ус...
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитОпрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропиле...
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитШтанга для опрыскивателя телескопическая PALISAD 64753, универса...
-
В наличииЦена 1 270 руб. 1 900 руб.318 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный GRINDA 1 л, PROLine (PHS-1)
-
В наличииЦена 1 310 руб. 1 680 руб.328 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, ...
-
В наличииЦена 1 410 руб. 1 820 руб.353 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный GRINDA 2 л, PROLine (PHS-2)
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитОпрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удл...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР без бака, (ОПЛ-Ш)
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитОпрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивател...
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитОпрыскиватель переносной GRINDA PT-5, 5 л, с широкой горловиной,...
Ручной усиленный опрыскиватель Palisad 64747 вместительностью 7 л, с горловиной, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для защиты садово-огородных культур от вредителей и болезней, а также для внесения удобрений. Предназначен для работы на дачном участке. Опрыскиватель с широким дном сохраняет устойчивость на горизонтальной поверхности. Также его можно повесить на плечо, освободив руки. Бак обладает повышенной прочностью за счет усиленных стенок и дна. Благодаря широкой горловине можно быстро и аккуратно наполнить емкость раствором.
Преимущества
- Контроль подачи жидкости — опрыскиватель оснащен регулируемой распыляющей головкой.
- Возможность непрерывного распыления — фиксатор курка удерживает его нажатым.
- Безопасная работа — в случае возникновения избыточного давления автоматически срабатывает предохранительный клапан.
- Защита форсунки от засорения — водозаборный шланг снабжен фильтром.
- Удобное отслеживание расхода жидкости — на баке имеется мерная шкала.
- Эргономичность — ручка насоса фиксируется и может использоваться для перемещения опрыскивателя.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Отзывы о товаре Опрыскиватель 7 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad