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Кабель Samsung Cable Type-C 1.8m Cable (5A) 1.8m Cable (5A) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Samsung Cable Type-C 1.8m Cable (5A) 1.8m Cable (5A) черный

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Кабель Samsung Cable Type-C 1.8m Cable (5A) 1.8m Cable (5A) черный - фото 1
Кабель Samsung Cable Type-C 1.8m Cable (5A) 1.8m Cable (5A) черный - фото 2
Кабель Samsung Cable Type-C 1.8m Cable (5A) 1.8m Cable (5A) черный - фото 3
Кабель Samsung Cable Type-C 1.8m Cable (5A) 1.8m Cable (5A) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Samsung Cable Type-C 1.8m Cable (5A) 1.8m Cable (5A) черный - фото 1
  • Кабель Samsung Cable Type-C 1.8m Cable (5A) 1.8m Cable (5A) черный - фото 2
  • Кабель Samsung Cable Type-C 1.8m Cable (5A) 1.8m Cable (5A) черный - фото 3
  • Кабель Samsung Cable Type-C 1.8m Cable (5A) 1.8m Cable (5A) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657647
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Samsung Cable Type-C 1.8m Cable (5A) 1.8m Cable (5A) черный

Оригинальный кабель Samsung предназначен для соединения смартфонов или планшетов с интерфейсом USB Type-C с компьютерами и ноутбуками. Кабель может использоваться для передачи данных или подзарядки.

Отзывы о товаре Кабель Samsung Cable Type-C 1.8m Cable (5A) 1.8m Cable (5A) черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Описание
Оригинальный кабель Samsung предназначен для соединения смартфонов или планшетов с интерфейсом USB Type-C с компьютерами и ноутбуками. Кабель может использоваться для передачи данных или подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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