Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657272
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
50
Описание товара Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый
Элегантный чехол-накладка Vegan Leather Case подчеркнёт качество и стиль вашего смартфона. Добавьте деликатный и роскошный штрих к дизайну вашего устройства. Чехол-накладка Vegan Leather Case — это стильный аксессуар, созданный с заботой о планете: он изготовлен из кожи синтетического происхождения с полиуретановым покрытием на биологической основе из возобновляемых источников, таких как кукуруза. Приобретая данный чехол вы помогаете сохранить окружающую среду.
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Элегантный чехол-накладка Vegan Leather Case подчеркнёт качество и стиль вашего смартфона. Добавьте деликатный и роскошный штрих к дизайну вашего устройства. Чехол-накладка Vegan Leather Case — это стильный аксессуар, созданный с заботой о планете: он изготовлен из кожи синтетического происхождения с полиуретановым покрытием на биологической основе из возобновляемых источников, таких как кукуруза. Приобретая данный чехол вы помогаете сохранить окружающую среду.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - купить по цене 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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