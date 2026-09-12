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Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый

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Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 1
Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 2
Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 3
Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 4
Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 5
Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 6
Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 1
  • Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 2
  • Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 3
  • Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 4
  • Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 5
  • Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 6
  • Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657272
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
50

Описание товара Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый

Элегантный чехол-накладка Vegan Leather Case подчеркнёт качество и стиль вашего смартфона. Добавьте деликатный и роскошный штрих к дизайну вашего устройства. Чехол-накладка Vegan Leather Case — это стильный аксессуар, созданный с заботой о планете: он изготовлен из кожи синтетического происхождения с полиуретановым покрытием на биологической основе из возобновляемых источников, таких как кукуруза. Приобретая данный чехол вы помогаете сохранить окружающую среду.

Отзывы о товаре Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Элегантный чехол-накладка Vegan Leather Case подчеркнёт качество и стиль вашего смартфона. Добавьте деликатный и роскошный штрих к дизайну вашего устройства. Чехол-накладка Vegan Leather Case — это стильный аксессуар, созданный с заботой о планете: он изготовлен из кожи синтетического происхождения с полиуретановым покрытием на биологической основе из возобновляемых источников, таких как кукуруза. Приобретая данный чехол вы помогаете сохранить окружающую среду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-накладка Samsung GP-FPS926HCAAR Vegan Leather Case для Galaxy S24+, светло-коричневый - купить по цене 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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