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0821797244114, Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0821797244114, Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; виниловая пластинка

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0821797244114, Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; - фото 1
0821797244114, Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; - фото 2
0821797244114, Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; - фото 3
0821797244114, Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0821797244114, Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; - фото 1
  • 0821797244114, Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; - фото 2
  • 0821797244114, Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; - фото 3
  • 0821797244114, Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657238
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0821797244114, Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0821797244114, Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; виниловая пластинка

0821797244114, Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording)
Причина уценки: повреждена упаковка;
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: виниловая пластинка;

Отзывы о товаре 0821797244114, Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
0821797244114, Виниловая пластинка Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording)
Причина уценки: повреждена упаковка;
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: виниловая пластинка;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0821797244114, Dire Straits, Brothers In Arms (Original Master Recording) отличное состояние; виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 8260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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