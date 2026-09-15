Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101)
В чехле-накладке Baseus Glitter для iPhone 13 Pro слились наука и элегантность! Черный, как ночь, и прозрачный, как волшебство, он создаст стильное слияние, которое защитит и декорирует твой смартфон. Специально разработанный дизайн сияет, как звезды ночного неба, добавляя нотку блеска в повседневную жизнь. Этот гелевый чехол был создан, чтобы обеспечить смартфонам еще лучшую защиту от механических повреждений в результате падений или ударов. Он изготовлен из гибкого материала, поэтому помещенный в него телефон будет отлично защищен от повреждений. Такой эффект был достигнут благодаря современным технологиям, тщательно подобранным материалам и отделке высокого уровня — сочетание гладкого нежного силикона и противоударной защиты. Тонкий, но надежный — этот чехол предохраняет твой iPhone от царапин и сколов, не загромождая его. Он точно сидит на телефоне, словно вторая кожа, и легко снимается, когда ты захочешь поменять образ. Но не помешает пользоваться всеми элементами интерфейса. Одновременно защищает корпус телефона и камеру айфона. Чехол для смартфона Baseus Glitter — это отличный способ подчеркнуть стиль и защитить свой драгоценный iPhone от повседневных опасностей. Подари своему телефону яркий стиль и защиту с этим чехлом-накладкой! Он очень прочный и отлично выглядит. Тщательно продуманный дизайн обеспечивает комфортное использование. Он не закрывает ни порты, ни экран и позволяет удобно пользоваться кнопками. Сочетание черных краев и прозрачной задней панели создает интересный визуальный эффект, который понравится многим пользователям.
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