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Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101)

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Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 1
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 2
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 3
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 4
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 5
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 6
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 7
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 8
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 9
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 10
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 11
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 12
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 13
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 14
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 15
Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 1
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 2
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 3
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 4
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 5
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 6
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 7
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 8
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 9
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 10
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 11
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 12
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 13
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 14
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 15
  • Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656836
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
22х10х2
Вес, г.
77

Описание товара Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101)

В чехле-накладке Baseus Glitter для iPhone 13 Pro слились наука и элегантность! Черный, как ночь, и прозрачный, как волшебство, он создаст стильное слияние, которое защитит и декорирует твой смартфон. Специально разработанный дизайн сияет, как звезды ночного неба, добавляя нотку блеска в повседневную жизнь. Этот гелевый чехол был создан, чтобы обеспечить смартфонам еще лучшую защиту от механических повреждений в результате падений или ударов. Он изготовлен из гибкого материала, поэтому помещенный в него телефон будет отлично защищен от повреждений. Такой эффект был достигнут благодаря современным технологиям, тщательно подобранным материалам и отделке высокого уровня — сочетание гладкого нежного силикона и противоударной защиты. Тонкий, но надежный — этот чехол предохраняет твой iPhone от царапин и сколов, не загромождая его. Он точно сидит на телефоне, словно вторая кожа, и легко снимается, когда ты захочешь поменять образ. Но не помешает пользоваться всеми элементами интерфейса. Одновременно защищает корпус телефона и камеру айфона. Чехол для смартфона Baseus Glitter — это отличный способ подчеркнуть стиль и защитить свой драгоценный iPhone от повседневных опасностей. Подари своему телефону яркий стиль и защиту с этим чехлом-накладкой! Он очень прочный и отлично выглядит. Тщательно продуманный дизайн обеспечивает комфортное использование. Он не закрывает ни порты, ни экран и позволяет удобно пользоваться кнопками. Сочетание черных краев и прозрачной задней панели создает интересный визуальный эффект, который понравится многим пользователям.

Отзывы о товаре Чехол Baseus Glitter для iPhone 13 Pro Transparent/прозрачный (ARMC000101)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
В чехле-накладке Baseus Glitter для iPhone 13 Pro слились наука и элегантность! Черный, как ночь, и прозрачный, как волшебство, он создаст стильное слияние, которое защитит и декорирует твой смартфон. Специально разработанный дизайн сияет, как звезды ночного неба, добавляя нотку блеска в повседневную жизнь. Этот гелевый чехол был создан, чтобы обеспечить смартфонам еще лучшую защиту от механических повреждений в результате падений или ударов. Он изготовлен из гибкого материала, поэтому помещенный в него телефон будет отлично защищен от повреждений. Такой эффект был достигнут благодаря современным технологиям, тщательно подобранным материалам и отделке высокого уровня — сочетание гладкого нежного силикона и противоударной защиты. Тонкий, но надежный — этот чехол предохраняет твой iPhone от царапин и сколов, не загромождая его. Он точно сидит на телефоне, словно вторая кожа, и легко снимается, когда ты захочешь поменять образ. Но не помешает пользоваться всеми элементами интерфейса. Одновременно защищает корпус телефона и камеру айфона. Чехол для смартфона Baseus Glitter — это отличный способ подчеркнуть стиль и защитить свой драгоценный iPhone от повседневных опасностей. Подари своему телефону яркий стиль и защиту с этим чехлом-накладкой! Он очень прочный и отлично выглядит. Тщательно продуманный дизайн обеспечивает комфортное использование. Он не закрывает ни порты, ни экран и позволяет удобно пользоваться кнопками. Сочетание черных краев и прозрачной задней панели создает интересный визуальный эффект, который понравится многим пользователям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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