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Кабель Baseus USB to Type-C 2m Cluster Black (P10355801111-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus USB to Type-C 2m Cluster Black (P10355801111-01)

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Кабель Baseus USB to Type-C 2m Cluster Black (P10355801111-01) - фото 1
Кабель Baseus USB to Type-C 2m Cluster Black (P10355801111-01) - фото 2
Кабель Baseus USB to Type-C 2m Cluster Black (P10355801111-01) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus USB to Type-C 2m Cluster Black (P10355801111-01) - фото 1
  • Кабель Baseus USB to Type-C 2m Cluster Black (P10355801111-01) - фото 2
  • Кабель Baseus USB to Type-C 2m Cluster Black (P10355801111-01) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656373
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х5
Вес, г.
110

Описание товара Кабель Baseus USB to Type-C 2m Cluster Black (P10355801111-01)

Кабель поддерживает сверхбыструю зарядку до 100 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство за короткое время. Интеллектуальный чип в кабеле автоматически распознает устройства и оптимизирует зарядный ток и напряжение, обеспечивая безопасную и надежную зарядку. Высококачественный цинковый сплав придает штекерам уникальный блеск и текстуру, а также повышает его износостойкость и защиту от окисления. Помимо зарядки, кабель обеспечивает высокую скорость передачи данных до 480 Мбит/с, что делает его идеальным выбором для быстрой синхронизации данных.

Отзывы о товаре Кабель Baseus USB to Type-C 2m Cluster Black (P10355801111-01)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель поддерживает сверхбыструю зарядку до 100 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство за короткое время. Интеллектуальный чип в кабеле автоматически распознает устройства и оптимизирует зарядный ток и напряжение, обеспечивая безопасную и надежную зарядку. Высококачественный цинковый сплав придает штекерам уникальный блеск и текстуру, а также повышает его износостойкость и защиту от окисления. Помимо зарядки, кабель обеспечивает высокую скорость передачи данных до 480 Мбит/с, что делает его идеальным выбором для быстрой синхронизации данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus USB to Type-C 2m Cluster Black (P10355801111-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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