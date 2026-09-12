Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Tecno Spark 20/ 20C/ Go 2024/ POP 8 лавандовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Tecno Spark 20, Tecno Spark 20C, Tecno Spark Go 2024, Tecno Spark POP 8
Цвет
фиолетовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656135
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Tecno Spark 20, Tecno Spark 20C, Tecno Spark Go 2024, Tecno Spark POP 8
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
80
Описание товара Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Tecno Spark 20/ 20C/ Go 2024/ POP 8 лавандовый
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Tecno Spark 20, Tecno Spark 20C, Tecno Spark Go 2024, Tecno Spark POP 8
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Чехол BoraSCO Silicone Case матовый для Tecno Spark 20/ 20C/ Go 2024/ POP 8 лавандовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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