Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП белоснежный (G99.O11DMI-S.00)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655886
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
269.5x380x420
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х28
Вес, кг.
11
Описание товара Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП белоснежный (G99.O11DMI-S.00)
Корпус LIAN LI O11D Mini является воплощением классического стиля, продуманной конструкции и мощных характеристик. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы, графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 7 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. К одним из преимуществ относится модульная конструкция, которая позволяет легко модернизировать аппаратную платформу ПК. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Пылевые фильтры предотвращают скапливание пыли.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпуса-аквариумы, Со стеклянной боковой панелью
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
269.5x380x420
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус LIAN LI O11D Mini является воплощением классического стиля, продуманной конструкции и мощных характеристик. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы, графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 7 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. К одним из преимуществ относится модульная конструкция, которая позволяет легко модернизировать аппаратную платформу ПК. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Пылевые фильтры предотвращают скапливание пыли.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпуса-аквариумы, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпуса-аквариумы, Со стеклянной боковой панелью
Корпус Lian Li O11 Dynamic Mini E-ATX без БП белоснежный (G99.O11DMI-S.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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