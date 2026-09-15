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Стекло защитное на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 12C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло защитное на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 12C

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Стекло защитное на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 12C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
200 руб.  540 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655569
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стекло защитное на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 12C
200 руб. -63%
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi 12C
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
60

Описание товара Стекло защитное на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 12C

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это неотъемлемый аксессуар для тех, кто стремится обезопасить свой гаджет от неожиданных повреждений и долгосрочно сохранить его внешний вид. Эти защитные стекла обеспечивают надежную защиту экрана благодаря своим исключительным характеристикам. Толщиной всего 0.2 мм, стекло BoraSCO практически неощутимо на экране, что позволяет сохранить оригинальную чувствительность и яркость дисплея. Технология производства этих стекол гарантирует высочайший уровень прозрачности и четкости изображения. Твердость материала, уровня 9 по шкале Мооса, свидетельствует о выдающейся прочности и устойчивости к царапинам и другим механическим повреждениям. Это качество делает защитное стекло идеальным выбором для тех, кто ведет активный образ жизни и хочет защитить экран своего телефона от повседневных воздействий. Бренд BoraSCO зарекомендовал себя как надежный производитель аксессуаров для мобильных устройств. Защитное стекло от этой компании легко клеится на экран, не оставляя пузырей, и надежно держится в течение всего срока использования. С защитными стеклами и пленками BoraSCO ваш телефон будет надежно защищен, оставаясь при этом стильным и современным.

Отзывы о товаре Стекло защитное на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 12C




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi 12C
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это неотъемлемый аксессуар для тех, кто стремится обезопасить свой гаджет от неожиданных повреждений и долгосрочно сохранить его внешний вид. Эти защитные стекла обеспечивают надежную защиту экрана благодаря своим исключительным характеристикам. Толщиной всего 0.2 мм, стекло BoraSCO практически неощутимо на экране, что позволяет сохранить оригинальную чувствительность и яркость дисплея. Технология производства этих стекол гарантирует высочайший уровень прозрачности и четкости изображения. Твердость материала, уровня 9 по шкале Мооса, свидетельствует о выдающейся прочности и устойчивости к царапинам и другим механическим повреждениям. Это качество делает защитное стекло идеальным выбором для тех, кто ведет активный образ жизни и хочет защитить экран своего телефона от повседневных воздействий. Бренд BoraSCO зарекомендовал себя как надежный производитель аксессуаров для мобильных устройств. Защитное стекло от этой компании легко клеится на экран, не оставляя пузырей, и надежно держится в течение всего срока использования. С защитными стеклами и пленками BoraSCO ваш телефон будет надежно защищен, оставаясь при этом стильным и современным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 12C - этот товар вы можете купить по цене 200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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