Стекло защитное на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 12C
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Характеристики
Описание товара Стекло защитное на камеру BoraSCO Hybrid Glass для Xiaomi Redmi 12C
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это неотъемлемый аксессуар для тех, кто стремится обезопасить свой гаджет от неожиданных повреждений и долгосрочно сохранить его внешний вид. Эти защитные стекла обеспечивают надежную защиту экрана благодаря своим исключительным характеристикам. Толщиной всего 0.2 мм, стекло BoraSCO практически неощутимо на экране, что позволяет сохранить оригинальную чувствительность и яркость дисплея. Технология производства этих стекол гарантирует высочайший уровень прозрачности и четкости изображения. Твердость материала, уровня 9 по шкале Мооса, свидетельствует о выдающейся прочности и устойчивости к царапинам и другим механическим повреждениям. Это качество делает защитное стекло идеальным выбором для тех, кто ведет активный образ жизни и хочет защитить экран своего телефона от повседневных воздействий. Бренд BoraSCO зарекомендовал себя как надежный производитель аксессуаров для мобильных устройств. Защитное стекло от этой компании легко клеится на экран, не оставляя пузырей, и надежно держится в течение всего срока использования. С защитными стеклами и пленками BoraSCO ваш телефон будет надежно защищен, оставаясь при этом стильным и современным.
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