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Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состяние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 655304
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Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состяние;, 655304

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Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состяние; - фото 1
Уценка
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состяние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Косметический прибор
Причина уценки
после СЦ (замена платы ЦБ); &nbsp;
  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состяние; - фото 1
  • Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состяние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
555 руб.  1 850 руб. 
Начислим 9 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655304
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состяние;
555 руб. -70%
1 850 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gezatone
Тип товара
Косметический прибор
Причина уценки
после СЦ (замена платы ЦБ); &nbsp;
Назначение
аппарат для ухода за лицом
Питание от батареек или аккумулятора
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
500

Описание товара Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состяние;

Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:

  • Тип: аппарат для ухода за лицом
  • Тип кожи: для всех типов кожи
  • Тип воздействия: ультразвук
  • Эффект: очищение
  • Назначение: очищение
  • Мощность, Вт: 1
  • Количество режимов: 1
  • Источник питания: аккумулятор
Комплектность: коробка, акт из СЦ, кабель зарядки, инструкция, устройство;
Причина уценки: после СЦ (замена платы ЦБ);
 

Отзывы о товаре Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состяние;




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Характеристики
Бренд
Gezatone
Тип товара
Косметический прибор
Причина уценки
после СЦ (замена платы ЦБ); &nbsp;
Назначение
аппарат для ухода за лицом
Питание от батареек или аккумулятора
да
Производство
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
  • Тип: аппарат для ухода за лицом
  • Тип кожи: для всех типов кожи
  • Тип воздействия: ультразвук
  • Эффект: очищение
  • Назначение: очищение
  • Мощность, Вт: 1
  • Количество режимов: 1
  • Источник питания: аккумулятор
Комплектность: коробка, акт из СЦ, кабель зарядки, инструкция, устройство;
Причина уценки: после СЦ (замена платы ЦБ);
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Прибор ультразвуковой Gezatone Bio Sonic 730 отличное состяние; - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 555 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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