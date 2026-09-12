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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203)

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Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 1
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 2
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 3
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 4
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 5
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 6
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 7
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 8
Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
16
Функции
кусачки, плоскогубцы, пилу, острогубцы, стропорез, отвертку Philips, ножницы, нож, открывалку для банок, линейку и стеклобой
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 1
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 2
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 3
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 4
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 5
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 6
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 7
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 8
  • Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655136
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Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
16
Функции
кусачки, плоскогубцы, пилу, острогубцы, стропорез, отвертку Philips, ножницы, нож, открывалку для банок, линейку и стеклобой
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
3.5
Высота, см
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
245

Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203)

Мультитул nextool flagship pro оснащен острогубцами, которые могут разрезать кабель, проволоку и стальной трос. он также имеет большие ножницы, которые могут легко разрезать бумагу или ткань. в мультитуле есть несколько инструментов, которые можно использовать в различных ситуациях. например, острый нож подходит для срезания мелких веток или почистки яблок. также есть пила, которая может отпилить более толстые ветки. с помощью специальной открывашки можно без труда открыть бутылку с металлической пробкой или консервы. мультитул компактный, легкий и удобный в использовании. он будет незаменимым помощником на даче, в поездке, в турпоходе, дома и на работе. он включает в себя много полезных инструментов: кусачки, плоскогубцы, пилу, острогубцы, стропорез, отвертку philips, ножницы, нож, открывалку для банок, линейку и стеклобой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
16
Функции
кусачки, плоскогубцы, пилу, острогубцы, стропорез, отвертку Philips, ножницы, нож, открывалку для банок, линейку и стеклобой
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
3.5
Высота, см
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул nextool flagship pro оснащен острогубцами, которые могут разрезать кабель, проволоку и стальной трос. он также имеет большие ножницы, которые могут легко разрезать бумагу или ткань. в мультитуле есть несколько инструментов, которые можно использовать в различных ситуациях. например, острый нож подходит для срезания мелких веток или почистки яблок. также есть пила, которая может отпилить более толстые ветки. с помощью специальной открывашки можно без труда открыть бутылку с металлической пробкой или консервы. мультитул компактный, легкий и удобный в использовании. он будет незаменимым помощником на даче, в поездке, в турпоходе, дома и на работе. он включает в себя много полезных инструментов: кусачки, плоскогубцы, пилу, острогубцы, стропорез, отвертку philips, ножницы, нож, открывалку для банок, линейку и стеклобой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
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Отзывы


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