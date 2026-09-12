Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый чехол (NE20203)
Мультитул nextool flagship pro оснащен острогубцами, которые могут разрезать кабель, проволоку и стальной трос. он также имеет большие ножницы, которые могут легко разрезать бумагу или ткань. в мультитуле есть несколько инструментов, которые можно использовать в различных ситуациях. например, острый нож подходит для срезания мелких веток или почистки яблок. также есть пила, которая может отпилить более толстые ветки. с помощью специальной открывашки можно без труда открыть бутылку с металлической пробкой или консервы. мультитул компактный, легкий и удобный в использовании. он будет незаменимым помощником на даче, в поездке, в турпоходе, дома и на работе. он включает в себя много полезных инструментов: кусачки, плоскогубцы, пилу, острогубцы, стропорез, отвертку philips, ножницы, нож, открывалку для банок, линейку и стеклобой.
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Теги товара: подарочные
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Теги товара: подарочные
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