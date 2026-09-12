Ноутбук MSI Modern 14 C12MO-689RU 14" IPS, Intel Core i5-1235U, RAM 16 ГБ DDR4, Intel Iris Xe Graphics, 1920?1080, IPS, SSD 512 ГБ, (рус/англ), серебристый, Windows 11 Pro (9S7-14J111-689)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655105
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
2.47
Описание товара Ноутбук MSI Modern 14 C12MO-689RU 14" IPS, Intel Core i5-1235U, RAM 16 ГБ DDR4, Intel Iris Xe Graphics, 1920?1080, IPS, SSD 512 ГБ, (рус/англ), серебристый, Windows 11 Pro (9S7-14J111-689)
Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 63 500 руб.15875 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb B...
-
В наличииЦена 63 750 руб. 97 190 руб.15938 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
-
В наличииЦена 64 370 руб.16093 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 64 770 руб.16193 руб. в СплитНоутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15....
-
В наличииЦена 64 860 руб.16215 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/...
-
В наличииЦена 65 410 руб.16353 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Core 5 320 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 65 740 руб.16435 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 ...
-
В наличииЦена 65 880 руб.16470 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
-
В наличииЦена 65 880 руб.16470 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 66 360 руб.16590 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AG15-71P-71KY 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 66 520 руб.16630 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 66 670 руб.16668 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb S...
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук MSI Modern 14 C12MO-689RU 14" IPS, Intel Core i5-1235U, RAM 16 ГБ DDR4, Intel Iris Xe Graphics, 1920?1080, IPS, SSD 512 ГБ, (рус/англ), серебристый, Windows 11 Pro (9S7-14J111-689) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14 C12MO-689RU 14" IPS, Intel Core i5-1235U, RAM 16 ГБ DDR4, Intel Iris Xe Graphics, 1920?1080, IPS, SSD 512 ГБ, (рус/англ), серебристый, Windows 11 Pro (9S7-14J111-689)