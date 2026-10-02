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Коврик для мыши Gembird 225x195x5mm Grey MP-WR-GRAY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик для мыши Gembird 225x195x5mm Grey MP-WR-GRAY

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Коврик для мыши Gembird 225x195x5mm Grey MP-WR-GRAY - фото 1
Коврик для мыши Gembird 225x195x5mm Grey MP-WR-GRAY - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
  • Коврик для мыши Gembird 225x195x5mm Grey MP-WR-GRAY - фото 1
  • Коврик для мыши Gembird 225x195x5mm Grey MP-WR-GRAY - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
310 руб.  810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654451
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
19
Материал
текстиль, резина, гель
Цвет
серый
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, г.
150

Описание товара Коврик для мыши Gembird 225x195x5mm Grey MP-WR-GRAY

Компактный коврик эргономичной формы, оснащенный гелевой подушкой для поддержки запястья. Снижает усталость суставов и предотвращает появление туннельного синдрома. Тканевый верх обеспечивает легкое скольжение мыши, а прочное прорезиненное основание надежно удерживает аксессуар на рабочем столе. Высота с гелевой подушкой 22 мм.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Gembird 225x195x5mm Grey MP-WR-GRAY




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
19
Материал
текстиль, резина, гель
Цвет
серый
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный коврик эргономичной формы, оснащенный гелевой подушкой для поддержки запястья. Снижает усталость суставов и предотвращает появление туннельного синдрома. Тканевый верх обеспечивает легкое скольжение мыши, а прочное прорезиненное основание надежно удерживает аксессуар на рабочем столе. Высота с гелевой подушкой 22 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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