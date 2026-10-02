Коврик для мыши Gembird 225x195x5mm Grey MP-WR-GRAY
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%310 руб. 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654451
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
19
Материал
текстиль, резина, гель
Цвет
серый
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, г.
150
Описание товара Коврик для мыши Gembird 225x195x5mm Grey MP-WR-GRAY
Компактный коврик эргономичной формы, оснащенный гелевой подушкой для поддержки запястья. Снижает усталость суставов и предотвращает появление туннельного синдрома. Тканевый верх обеспечивает легкое скольжение мыши, а прочное прорезиненное основание надежно удерживает аксессуар на рабочем столе. Высота с гелевой подушкой 22 мм.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
19
Материал
текстиль, резина, гель
Цвет
серый
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Компактный коврик эргономичной формы, оснащенный гелевой подушкой для поддержки запястья. Снижает усталость суставов и предотвращает появление туннельного синдрома. Тканевый верх обеспечивает легкое скольжение мыши, а прочное прорезиненное основание надежно удерживает аксессуар на рабочем столе. Высота с гелевой подушкой 22 мм.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик для мыши Gembird 225x195x5mm Grey MP-WR-GRAY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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