Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K
Клавиатура Smartbuy RUSH Warrior имеет достаточно брутальный дизайн и классическую черную расцветку. Пластиковый корпус ее обладает полноразмерными габаритами и островной конструкцией. Эта модель дополнена многоцветной подсветкой, что делает игровой процесс еще более захватывающим. Представленным аксессуаром пройден тест на 10 млн нажатий, поэтому он совершенно непринужденно выдержит этот ресурс и проработает после его выработки еще достаточно долго. Функция antigostings позволяет одновременно нажимать до 19 клавиш из тех 104, которые имеются у аксессуара. Еще одно достоинство представленной модели – наличие клавиши блокировки Windows. К компьютеру клавиатура Smartbuy RUSH Warrior подключается за счет 1.5-метрового кабеля с USB-интерфейсом. Представленную модель можно смело назвать лучшим выбором для геймера.
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