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Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K

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Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 1
Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 2
Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 3
Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 4
Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 5
Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 6
Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 7
Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 8
Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 9
Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 10
Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 11
Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 1
  • Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 2
  • Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 3
  • Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 4
  • Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 5
  • Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 6
  • Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 7
  • Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 8
  • Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 9
  • Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 10
  • Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 11
  • Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
890 руб.  1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654203
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K

Клавиатура Smartbuy RUSH Warrior имеет достаточно брутальный дизайн и классическую черную расцветку. Пластиковый корпус ее обладает полноразмерными габаритами и островной конструкцией. Эта модель дополнена многоцветной подсветкой, что делает игровой процесс еще более захватывающим. Представленным аксессуаром пройден тест на 10 млн нажатий, поэтому он совершенно непринужденно выдержит этот ресурс и проработает после его выработки еще достаточно долго. Функция antigostings позволяет одновременно нажимать до 19 клавиш из тех 104, которые имеются у аксессуара. Еще одно достоинство представленной модели – наличие клавиши блокировки Windows. К компьютеру клавиатура Smartbuy RUSH Warrior подключается за счет 1.5-метрового кабеля с USB-интерфейсом. Представленную модель можно смело назвать лучшим выбором для геймера.

Отзывы о товаре Клавиатура SmartBuy Rush Warrior 308 Black SBK-308G-K




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Клавиатура
Описание
Клавиатура Smartbuy RUSH Warrior имеет достаточно брутальный дизайн и классическую черную расцветку. Пластиковый корпус ее обладает полноразмерными габаритами и островной конструкцией. Эта модель дополнена многоцветной подсветкой, что делает игровой процесс еще более захватывающим. Представленным аксессуаром пройден тест на 10 млн нажатий, поэтому он совершенно непринужденно выдержит этот ресурс и проработает после его выработки еще достаточно долго. Функция antigostings позволяет одновременно нажимать до 19 клавиш из тех 104, которые имеются у аксессуара. Еще одно достоинство представленной модели – наличие клавиши блокировки Windows. К компьютеру клавиатура Smartbuy RUSH Warrior подключается за счет 1.5-метрового кабеля с USB-интерфейсом. Представленную модель можно смело назвать лучшим выбором для геймера.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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