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Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042

35 Отзывы
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Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042 - фото 1
Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042 - фото 2
Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042 - фото 3
Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
90
Скорость записи
45
  • Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042 - фото 1
  • Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042 - фото 2
  • Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042 - фото 3
  • Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654099
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Характеристики

Бренд
Verbatim
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
90
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042

Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS с адаптером - 47042.

Отзывы о товаре Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально, скорость соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ринат И.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
работают
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
работает!
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
установил в телефон, памяти добавилось, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Валерий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо. Всё отлично. Вставил в поворотную камеру и сразу заработала.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая память, в камере наблюдения работает хорошо, проверенный производитель.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
поставил в телефон, работает. посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
Внушает доверие производитель. Раньше всегда использовать его диски DVD для записи. Не подводили. Сейчас флешка уже в телефоне и уже работает. Надеюсь на достойный срок её полезной жизни. До приобретения этой, пользовался флешкой от Kodak. Работала 3 месяца и сдохла. А ведь было НАЗВАНИЕ.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Карта отличная,цена качество все на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Карточка рабочая, покупал для смартфона - пока полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. В
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
в видеорегистраторе 70mai работает отлично!!! вставил, регистратор сказал, что надо форматировать. на нем же и запустил форматирование. перед этим пробовал флешки дешевле, класса U1 - регистратор их не принял.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
для телефона Ксиаоми Ред ми 9А подошла отлично. Я ее не форматировала, полезный объем показывает 58 гигов, данные перенесла со старой карты, все записалось хорошо
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Дмитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
пока пойдет, посмотрим сколько будет работать
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
супер
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Елена М

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта. Первая работает уже больше года в телефоне. Не экономьте не берите всякий шлак и подделки на Самсунг и Кингстон.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Владислав И.

Достоинства:


Комментарий:
Регистратор принял без форматирования, работает без проблем и ошибок, что называется вставил и забыл. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Карта супер
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Г К.

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая. Доволен
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, объём соответствует, работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Брал к камере наблюдения. Установил, отформатировал, работает. Скорости в моëм случае хватает. Доволен. О надëжности судить пока рано.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошло для видеокамер. Прекрасно считывает без форматирования
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2024
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Эксплуатация покажет. Прошлой хватило на 4 года работы в видеорегистраторе.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Работает в камере наблюдения
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Брал для видеорегистратора. Тесты на скорость чтения и записи не делал. В работе пол года, проблем пока не возникало. Учитывая, что мой рег привередливый до SD карточек, с данной картой работает хорошо, не виснет и не глючит, значит карточка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2024
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Для видеоредактора incar sdr-145 подошла. Форматировать ее не пришлось. Флешка идет сразу в формате fat 32. Видео пишет все открывается.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2023
Геннадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2023
Александр л.

Достоинства:


Комментарий:
По скоростям тесты в exfat и ntfs
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2023
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
надеюсь, поработает



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Характеристики
Бренд
Verbatim
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
90
Скорость записи
45
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS с адаптером - 47042.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально, скорость соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ринат И.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
работают
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
работает!
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
установил в телефон, памяти добавилось, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Валерий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо. Всё отлично. Вставил в поворотную камеру и сразу заработала.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая память, в камере наблюдения работает хорошо, проверенный производитель.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
поставил в телефон, работает. посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
Внушает доверие производитель. Раньше всегда использовать его диски DVD для записи. Не подводили. Сейчас флешка уже в телефоне и уже работает. Надеюсь на достойный срок её полезной жизни. До приобретения этой, пользовался флешкой от Kodak. Работала 3 месяца и сдохла. А ведь было НАЗВАНИЕ.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Карта отличная,цена качество все на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Карточка рабочая, покупал для смартфона - пока полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. В
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
в видеорегистраторе 70mai работает отлично!!! вставил, регистратор сказал, что надо форматировать. на нем же и запустил форматирование. перед этим пробовал флешки дешевле, класса U1 - регистратор их не принял.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
для телефона Ксиаоми Ред ми 9А подошла отлично. Я ее не форматировала, полезный объем показывает 58 гигов, данные перенесла со старой карты, все записалось хорошо
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Дмитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
пока пойдет, посмотрим сколько будет работать
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
супер
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Елена М

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта. Первая работает уже больше года в телефоне. Не экономьте не берите всякий шлак и подделки на Самсунг и Кингстон.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Владислав И.

Достоинства:


Комментарий:
Регистратор принял без форматирования, работает без проблем и ошибок, что называется вставил и забыл. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Карта супер
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Г К.

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая. Доволен
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, объём соответствует, работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Брал к камере наблюдения. Установил, отформатировал, работает. Скорости в моëм случае хватает. Доволен. О надëжности судить пока рано.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошло для видеокамер. Прекрасно считывает без форматирования
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2024
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Эксплуатация покажет. Прошлой хватило на 4 года работы в видеорегистраторе.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Работает в камере наблюдения
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Брал для видеорегистратора. Тесты на скорость чтения и записи не делал. В работе пол года, проблем пока не возникало. Учитывая, что мой рег привередливый до SD карточек, с данной картой работает хорошо, не виснет и не глючит, значит карточка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2024
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Для видеоредактора incar sdr-145 подошла. Форматировать ее не пришлось. Флешка идет сразу в формате fat 32. Видео пишет все открывается.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2023
Геннадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2023
Александр л.

Достоинства:


Комментарий:
По скоростям тесты в exfat и ntfs
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2023
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
надеюсь, поработает


Карта памяти VERBATIM 64GB 90MB/S MICRO SD PRO CLASS 10 UHS (MIC ADAPTOR) 47042 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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