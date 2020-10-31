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Сетевой фильтр APC PMF83VT-RS 3м (8 розеток) белый выполнен на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке.

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