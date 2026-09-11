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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654084
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Описание товара Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов
Зарядное устройство Panasonic BQ-CC51E пригодится людям, которые часто используют аккумуляторы в различной технике. Вы сможете быстро пополнить емкость батарей и продолжить пользоваться ими. Изготовлена конструкция в белом цвете, при производстве использовались качественные материалы.Модель Panasonic BQ-CC51E совместима с аккумуляторами типа AA и AAA. Учитывая, что эти батареи используются в большинстве техники, данное устройство сможет покрыть потребности владельцев. Применяется оно с элементами Ni-MH.В конструкции выполнено четыре слота. Батареи заряжаются одновременно, процесс не займет слишком много времени. Пополнение заряда происходит в течение 10 часов для элементов АА и 8 часов для ААА. Присутствует таймер безопасности, он положительно влияет на надежность модели. Есть световая индикация, удается оценить комфортность эксплуатации.Зарядное устройство поставляется в виде отдельного блока. В комплекте с ним не предоставляется аккумуляторов. Но вы можете докупить батареи отдельно, подобрать подходящие элементы для применения.
Зарядное устройство Panasonic BQ-CC51E пригодится людям, которые часто используют аккумуляторы в различной технике. Вы сможете быстро пополнить емкость батарей и продолжить пользоваться ими. Изготовлена конструкция в белом цвете, при производстве использовались качественные материалы.Модель Panasonic BQ-CC51E совместима с аккумуляторами типа AA и AAA. Учитывая, что эти батареи используются в большинстве техники, данное устройство сможет покрыть потребности владельцев. Применяется оно с элементами Ni-MH.В конструкции выполнено четыре слота. Батареи заряжаются одновременно, процесс не займет слишком много времени. Пополнение заряда происходит в течение 10 часов для элементов АА и 8 часов для ААА. Присутствует таймер безопасности, он положительно влияет на надежность модели. Есть световая индикация, удается оценить комфортность эксплуатации.Зарядное устройство поставляется в виде отдельного блока. В комплекте с ним не предоставляется аккумуляторов. Но вы можете докупить батареи отдельно, подобрать подходящие элементы для применения.
Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC51E) для 2 или 4 акк АА/ААА Ni-MH, 10 часов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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