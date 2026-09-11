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Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов

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Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов - фото 1
Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов - фото 2
Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов - фото 3
Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов - фото 1
  • Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов - фото 2
  • Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов - фото 3
  • Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654073
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Характеристики

Бренд
Nitecore
Тип товара
Зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов

Одним из важных качеств зарядного UCN2 PRO, является сравнительно небольшой вес, который одновременно сочетается с расширенной функциональностью, в результате позволяет носить его с собой как в специальном снаряжении рядом с фототехникой, или же хранить в кармане или бардачке автомобиля. Также стоит отметить уникальную портативность, позволяющую ей работать не только от сети через адаптер, но и от альтернативного источника питания, таких как, солнечные панели, Power Bank и автомобильные адаптеры, к примеру, Nitecore VCL10. Несмотря на работу от портативного источника питания, UCN2 PRO также обеспечивает два режима заряжания. Одним из которых выступает Quick Charge, и гарантирует полную зарядку двух аккумуляторов всего за 3.5 часа с исходящей силой тока до 1200mAh.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Nitecore UCN2PRO с 2 слотами для аккумуляторов




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Nitecore
Тип товара
Зарядное устройство
Описание
Одним из важных качеств зарядного UCN2 PRO, является сравнительно небольшой вес, который одновременно сочетается с расширенной функциональностью, в результате позволяет носить его с собой как в специальном снаряжении рядом с фототехникой, или же хранить в кармане или бардачке автомобиля. Также стоит отметить уникальную портативность, позволяющую ей работать не только от сети через адаптер, но и от альтернативного источника питания, таких как, солнечные панели, Power Bank и автомобильные адаптеры, к примеру, Nitecore VCL10. Несмотря на работу от портативного источника питания, UCN2 PRO также обеспечивает два режима заряжания. Одним из которых выступает Quick Charge, и гарантирует полную зарядку двух аккумуляторов всего за 3.5 часа с исходящей силой тока до 1200mAh.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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