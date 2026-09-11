Top.Mail.Ru
Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4BE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4BE)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4BE) - фото 1
Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4BE) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
  • Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4BE) - фото 1
  • Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4BE) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654064
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
15х13х2
Вес, г.
100

Описание товара Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4BE)

Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP - ультрасовременный и высокотехнологичный аккумулятор PANASONIC Eneloop PRO. Представленное устройство разработано именитым брендом PANASONIC, которая на протяжении десятков лет успешно осуществляет изготовление революционной электроники высокого качества. Вы можете быть уверены, что аккумулятор, произведенный с применением ультрасовременных разработок, прослужит Вам крайне долгий срок. Отличительной характеристикой аккумуляторов PANASONIC Eneloop PRO является то, что они могут быть перезаряжены до пятисот раз, что является беспрецедентной рабочей характеристикой. Также прибор устойчив к саморазряду, который после одного года составит 85%. Представленные аккумуляторы актуальны для использования в автомобильной сигнализации, в фотовспышках, в цифровых камерах и ином мультимедийном оборудовании. Емкость аккумуляторов составляет 2450 мАч, форм-фактор аккумуляторов – АА. Аккумуляторы реализуются в оригинальном и эргономичном блистере, в котором их удобно хранить.

Отзывы о товаре Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4BE)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Аккумуляторы
Описание
Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP - ультрасовременный и высокотехнологичный аккумулятор PANASONIC Eneloop PRO. Представленное устройство разработано именитым брендом PANASONIC, которая на протяжении десятков лет успешно осуществляет изготовление революционной электроники высокого качества. Вы можете быть уверены, что аккумулятор, произведенный с применением ультрасовременных разработок, прослужит Вам крайне долгий срок. Отличительной характеристикой аккумуляторов PANASONIC Eneloop PRO является то, что они могут быть перезаряжены до пятисот раз, что является беспрецедентной рабочей характеристикой. Также прибор устойчив к саморазряду, который после одного года составит 85%. Представленные аккумуляторы актуальны для использования в автомобильной сигнализации, в фотовспышках, в цифровых камерах и ином мультимедийном оборудовании. Емкость аккумуляторов составляет 2450 мАч, форм-фактор аккумуляторов – АА. Аккумуляторы реализуются в оригинальном и эргономичном блистере, в котором их удобно хранить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 4BP (BK-3HCDE/4BE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...