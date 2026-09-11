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Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP (BK-3HCDE/2BE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP (BK-3HCDE/2BE)

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Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP (BK-3HCDE/2BE) - фото 1
Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP (BK-3HCDE/2BE) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
  • Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP (BK-3HCDE/2BE) - фото 1
  • Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP (BK-3HCDE/2BE) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654063
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP (BK-3HCDE/2BE)

Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP - идеальный «рацион» питания для устройств с высоким уровнем потребления энергии. Они эффективно работают в фотографических вспышках, беспроводных устройствах, радиоуправляемых игрушках, разнообразных бытовых приборах. Все эти устройства, питаясь от eneloop pro, демонстрируют высокую производительность и длительный срок службы без подзарядки. Eneloop – это экологичные батареи нового поколения, которые предпочли более чем в 60 странах мира в качестве очередного этапа на пути от одноразового к многоразовому использованию вещей. Батареи Еneloop Pro могут перезаряжаться до 500 раз. Eneloop поставляется предварительно заряженным и готов к использованию сразу после покупки. Обычные аккумуляторы быстро теряют заряд при хранении, в то время как технология PANASONIC’s eneloop позволяет сохранять 70% заряда на протяжении 5 лет. Eneloop Pro демонстрирует прекрасные показатели работы при температуре 0?C и может использоваться до -20?C.

Отзывы о товаре Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP (BK-3HCDE/2BE)




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Аккумуляторы
Описание
Аккумулятор PANASONIC Eneloop Pro AA 2450 2BP - идеальный «рацион» питания для устройств с высоким уровнем потребления энергии. Они эффективно работают в фотографических вспышках, беспроводных устройствах, радиоуправляемых игрушках, разнообразных бытовых приборах. Все эти устройства, питаясь от eneloop pro, демонстрируют высокую производительность и длительный срок службы без подзарядки. Eneloop – это экологичные батареи нового поколения, которые предпочли более чем в 60 странах мира в качестве очередного этапа на пути от одноразового к многоразовому использованию вещей. Батареи Еneloop Pro могут перезаряжаться до 500 раз. Eneloop поставляется предварительно заряженным и готов к использованию сразу после покупки. Обычные аккумуляторы быстро теряют заряд при хранении, в то время как технология PANASONIC’s eneloop позволяет сохранять 70% заряда на протяжении 5 лет. Eneloop Pro демонстрирует прекрасные показатели работы при температуре 0?C и может использоваться до -20?C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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