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Батарейки Panasonic LR6XEG/2BP RU AA щелочные Pro Power в блистере 2шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейки Panasonic LR6XEG/2BP RU AA щелочные Pro Power в блистере 2шт

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Батарейки Panasonic LR6XEG/2BP RU AA щелочные Pro Power в блистере 2шт - фото 1
Батарейки Panasonic LR6XEG/2BP RU AA щелочные Pro Power в блистере 2шт - фото 2
Батарейки Panasonic LR6XEG/2BP RU AA щелочные Pro Power в блистере 2шт - фото 3
Батарейки Panasonic LR6XEG/2BP RU AA щелочные Pro Power в блистере 2шт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейки Panasonic LR6XEG/2BP RU AA щелочные Pro Power в блистере 2шт - фото 1
  • Батарейки Panasonic LR6XEG/2BP RU AA щелочные Pro Power в блистере 2шт - фото 2
  • Батарейки Panasonic LR6XEG/2BP RU AA щелочные Pro Power в блистере 2шт - фото 3
  • Батарейки Panasonic LR6XEG/2BP RU AA щелочные Pro Power в блистере 2шт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654034
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Батарейки Panasonic LR6XEG/2BP RU AA щелочные Pro Power в блистере 2шт

Батарейка производится на базе алкалиновой технологии, которая позволяет увеличить коэффициент отдачи энергии элемента питания, сохранив при этом ценовую доступность. Гарантийный срок годности щелочных батареек без потери качества составляет от 5 до 7 лет. У батареек типа Alkaline практически не меняются характеристики напряжения и емкости при показателе температуры до –20 С. Изделие можно применять для работы устройств с небольшим потреблением тока: фонариков, раций, радио-нянь, приставок, электронных часов и т. д.

Отзывы о товаре Батарейки Panasonic LR6XEG/2BP RU AA щелочные Pro Power в блистере 2шт




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Батарейка
Описание
Батарейка производится на базе алкалиновой технологии, которая позволяет увеличить коэффициент отдачи энергии элемента питания, сохранив при этом ценовую доступность. Гарантийный срок годности щелочных батареек без потери качества составляет от 5 до 7 лет. У батареек типа Alkaline практически не меняются характеристики напряжения и емкости при показателе температуры до –20 С. Изделие можно применять для работы устройств с небольшим потреблением тока: фонариков, раций, радио-нянь, приставок, электронных часов и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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