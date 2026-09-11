Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AA 2000 K-KJ87MCD40USB
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653993
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
365
Описание товара Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AA 2000 K-KJ87MCD40USB
Умное быстрое компактное зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов АА или ААА от порта USB. Может питаться от компьютеров, от сетевых или автомобильных зарядных устройств, внешнего аккумулятора. При необходимости может само выступать в качестве внешнего аккумулятора для мобильных устройств и другой электроники. Данное ЗУ позволяет заряжать от 1 до 4 аккумуляторов типоразмеров АА и ААА.
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Умное быстрое компактное зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов АА или ААА от порта USB. Может питаться от компьютеров, от сетевых или автомобильных зарядных устройств, внешнего аккумулятора. При необходимости может само выступать в качестве внешнего аккумулятора для мобильных устройств и другой электроники. Данное ЗУ позволяет заряжать от 1 до 4 аккумуляторов типоразмеров АА и ААА.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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