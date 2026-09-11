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Батарейки литиевые Panasonic Lithium Power CR-2025EL/4B в блистере 4шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейки литиевые Panasonic Lithium Power CR-2025EL/4B в блистере 4шт

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Батарейки литиевые Panasonic Lithium Power CR-2025EL/4B в блистере 4шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653976
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
30

Описание товара Батарейки литиевые Panasonic Lithium Power CR-2025EL/4B в блистере 4шт

Power Cells CR2025 - высококачественная литиевая батарейка, которая отлично подойдёт для длительной работы в различных электронных устройствах (материнские платы компьютеров и ноутбуков, напольные весы, кухонные весы, фотокамеры и любые другие устройства). Литиевые кнопочные элементы CR2025 широко используются в автомобильной безопасности (автомобильная сигнализация/брелок батарейки), фотоаппарате, электрическом термометре, калькуляторе, компьютерном оборудовании.

Отзывы о товаре Батарейки литиевые Panasonic Lithium Power CR-2025EL/4B в блистере 4шт




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Описание
Power Cells CR2025 - высококачественная литиевая батарейка, которая отлично подойдёт для длительной работы в различных электронных устройствах (материнские платы компьютеров и ноутбуков, напольные весы, кухонные весы, фотокамеры и любые другие устройства). Литиевые кнопочные элементы CR2025 широко используются в автомобильной безопасности (автомобильная сигнализация/брелок батарейки), фотоаппарате, электрическом термометре, калькуляторе, компьютерном оборудовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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