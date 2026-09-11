Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
36 340 руб.
51 460
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653774
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0)
Материнская плата ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II украшена многоцветной подсветкой логотипа серии Republic of Gamers. Модель рассчитана на сборку мощного игрового компьютера. Плата соответствует форм-фактору Standard-ATX и имеет размеры 305x244 мм. Устройство работает под управлением производительного чипсета Intel Z790, который обеспечивает широкие возможности разгона процессора. Поддерживаются CPU с ядрами Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Процессорный сокет – LGA 1700. Плата ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II совместима с памятью DDR5, частота которой в разгоне может достигать 8000 МГц. 5 разъемов M.2 предназначены для установки твердотельных накопителей NVMe. Звуковой адаптер SupremeFX соответствует формату 5.1 и обеспечивает при воспроизведении соотношение сигнал/шум 120 дБ. Показатель гарантирует высокое качество звука при прослушивании музыки и в играх. Плата поддерживает скорость проводного сетевого подключения до 2.5 Гбит/с. Беспроводное соединение производится с помощью модуля Wi-Fi 7 (802.11be). В оснащение платы также входит адаптер Bluetooth 5.4.
Материнская плата ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II украшена многоцветной подсветкой логотипа серии Republic of Gamers. Модель рассчитана на сборку мощного игрового компьютера. Плата соответствует форм-фактору Standard-ATX и имеет размеры 305x244 мм. Устройство работает под управлением производительного чипсета Intel Z790, который обеспечивает широкие возможности разгона процессора. Поддерживаются CPU с ядрами Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Процессорный сокет – LGA 1700. Плата ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II совместима с памятью DDR5, частота которой в разгоне может достигать 8000 МГц. 5 разъемов M.2 предназначены для установки твердотельных накопителей NVMe. Звуковой адаптер SupremeFX соответствует формату 5.1 и обеспечивает при воспроизведении соотношение сигнал/шум 120 дБ. Показатель гарантирует высокое качество звука при прослушивании музыки и в играх. Плата поддерживает скорость проводного сетевого подключения до 2.5 Гбит/с. Беспроводное соединение производится с помощью модуля Wi-Fi 7 (802.11be). В оснащение платы также входит адаптер Bluetooth 5.4.
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - по цене 36340 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0)