Top.Mail.Ru
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 10
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 11
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 12
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 13
Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 11
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 12
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 13
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
36 340 руб.  51 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653774
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0)

Материнская плата ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II украшена многоцветной подсветкой логотипа серии Republic of Gamers. Модель рассчитана на сборку мощного игрового компьютера. Плата соответствует форм-фактору Standard-ATX и имеет размеры 305x244 мм. Устройство работает под управлением производительного чипсета Intel Z790, который обеспечивает широкие возможности разгона процессора. Поддерживаются CPU с ядрами Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Процессорный сокет – LGA 1700. Плата ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II совместима с памятью DDR5, частота которой в разгоне может достигать 8000 МГц. 5 разъемов M.2 предназначены для установки твердотельных накопителей NVMe. Звуковой адаптер SupremeFX соответствует формату 5.1 и обеспечивает при воспроизведении соотношение сигнал/шум 120 дБ. Показатель гарантирует высокое качество звука при прослушивании музыки и в играх. Плата поддерживает скорость проводного сетевого подключения до 2.5 Гбит/с. Беспроводное соединение производится с помощью модуля Wi-Fi 7 (802.11be). В оснащение платы также входит адаптер Bluetooth 5.4.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II украшена многоцветной подсветкой логотипа серии Republic of Gamers. Модель рассчитана на сборку мощного игрового компьютера. Плата соответствует форм-фактору Standard-ATX и имеет размеры 305x244 мм. Устройство работает под управлением производительного чипсета Intel Z790, который обеспечивает широкие возможности разгона процессора. Поддерживаются CPU с ядрами Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Процессорный сокет – LGA 1700. Плата ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II совместима с памятью DDR5, частота которой в разгоне может достигать 8000 МГц. 5 разъемов M.2 предназначены для установки твердотельных накопителей NVMe. Звуковой адаптер SupremeFX соответствует формату 5.1 и обеспечивает при воспроизведении соотношение сигнал/шум 120 дБ. Показатель гарантирует высокое качество звука при прослушивании музыки и в играх. Плата поддерживает скорость проводного сетевого подключения до 2.5 Гбит/с. Беспроводное соединение производится с помощью модуля Wi-Fi 7 (802.11be). В оснащение платы также входит адаптер Bluetooth 5.4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (90MB1FM0-M0EAY0) - по цене 36340 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...