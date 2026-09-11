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Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749)

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Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 5
Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 6
Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 5
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 6
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653704
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
30х28х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749)

Материнская плата Maxsun MS-B760M GAMING WIFI ACE представляет собой качественное и доступное решение для сборки компьютера на базе современного процессора Intel 12-го поколения с сокетом LGA 1700. Основные характеристики: Поддержка двухканальной памяти DDR5, что обеспечивает более высокую пропускную способность и скорость по сравнению с памятью DDR4. 1 разъем PCI Express 4.0 x16 для установки видеокарты, 1 разъем PCIe 3.0 x1 для других плат расширения (например, Wi-Fi адаптера). 2 разъема M.2 для установки SSD накопителей, с поддержкой NVMe и SATA. Интегрированный беспроводной адаптер Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, обеспечивающие быстрый и стабильный доступ к беспроводным сетям.

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749)




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Описание
Материнская плата Maxsun MS-B760M GAMING WIFI ACE представляет собой качественное и доступное решение для сборки компьютера на базе современного процессора Intel 12-го поколения с сокетом LGA 1700. Основные характеристики: Поддержка двухканальной памяти DDR5, что обеспечивает более высокую пропускную способность и скорость по сравнению с памятью DDR4. 1 разъем PCI Express 4.0 x16 для установки видеокарты, 1 разъем PCIe 3.0 x1 для других плат расширения (например, Wi-Fi адаптера). 2 разъема M.2 для установки SSD накопителей, с поддержкой NVMe и SATA. Интегрированный беспроводной адаптер Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, обеспечивающие быстрый и стабильный доступ к беспроводным сетям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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