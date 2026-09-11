Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI ACE DDR5 (6940709694749)
Материнская плата Maxsun MS-B760M GAMING WIFI ACE представляет собой качественное и доступное решение для сборки компьютера на базе современного процессора Intel 12-го поколения с сокетом LGA 1700. Основные характеристики: Поддержка двухканальной памяти DDR5, что обеспечивает более высокую пропускную способность и скорость по сравнению с памятью DDR4. 1 разъем PCI Express 4.0 x16 для установки видеокарты, 1 разъем PCIe 3.0 x1 для других плат расширения (например, Wi-Fi адаптера). 2 разъема M.2 для установки SSD накопителей, с поддержкой NVMe и SATA. Интегрированный беспроводной адаптер Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, обеспечивающие быстрый и стабильный доступ к беспроводным сетям.
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