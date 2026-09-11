Материнская плата Supermicro H13SSL-N 1xSP5 SoC DDR5x12 2x1GbE ATX
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 910 руб.
В наличии
Код товара: 653637
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
87 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
SP5
Интегрированное видео
да
Количество процессоров
1
Количество слотов M.2
2
Количество слотов памяти
12
Максимальный объем памяти
3
Модель интегрированного видео
Aspeed AST2600
Наличие интерфейсов
2 x M.2 (Socket 3), 8 x SATA, COM Port
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Разъемы SATA, шт
8
Слотов PCI
2
Слотов PCI-E x1
5
Слотов PCI-E x16
3
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор
ATX
Чипсет
System on Chip
Размеры в упаковке, см
40х33х10
Вес, кг.
1.44
Описание товара Материнская плата Supermicro H13SSL-N 1xSP5 SoC DDR5x12 2x1GbE ATX
Материнская плата SuperMicro MBD-H13SSL-N-B предлагает высокую производительность и широкие возможности для воплощения мощного потенциала. Она подходит для сборки рабочих станций и игровых систем.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
SP5
Интегрированное видео
да
Количество процессоров
1
Количество слотов M.2
2
Количество слотов памяти
12
Максимальный объем памяти
3
Модель интегрированного видео
Aspeed AST2600
Наличие интерфейсов
2 x M.2 (Socket 3), 8 x SATA, COM Port
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Разъемы SATA, шт
8
Развернуть
Слотов PCI
2
Слотов PCI-E x1
5
Слотов PCI-E x16
3
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор
ATX
Чипсет
System on Chip
Материнская плата SuperMicro MBD-H13SSL-N-B предлагает высокую производительность и широкие возможности для воплощения мощного потенциала. Она подходит для сборки рабочих станций и игровых систем.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Материнская плата Supermicro H13SSL-N 1xSP5 SoC DDR5x12 2x1GbE ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 87910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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