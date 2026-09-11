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Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET

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Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 1
Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 2
Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 3
Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 4
Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 5
Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 6
Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 7
Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 8
Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 9
Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 10
Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 11
Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 12
Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 1
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 2
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 3
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 4
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 5
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 6
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 7
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 8
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 9
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 10
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 11
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 12
  • Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653459
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х12
Вес, кг.
2.8

Описание товара Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET

Блок питания Deepcool построен на базе классического форм-фактора ATX и выдаёт внушительные 650 Вт — этого ресурса хватит даже мощным ПК-конфигурациям. Эффективность подтверждена сертификатом 80 PLUS Bronze: работает стабильно и помогает экономить на электроэнергии. Универсальный разъем питания материнской платы 20+4 pin и два разъема процессора 4+4 pin позволяют собирать системы даже с требовательными комплектующими. Пять SATA-разъемов упрощают подключение SSD, жёстких дисков и аксессуаров — больше не придётся жертвовать местом под данные. Заботится о температуре внутренняя активная система охлаждения с одним крупным вентилятором 120 мм, а значит, даже под нагрузкой блок остаётся тихим и надёжным. Весит всего 1,7 кг — легко монтируется в корпус и не утяжеляет систему. Deepcool — оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс мощности, экономичности и комфорта.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 650W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool построен на базе классического форм-фактора ATX и выдаёт внушительные 650 Вт — этого ресурса хватит даже мощным ПК-конфигурациям. Эффективность подтверждена сертификатом 80 PLUS Bronze: работает стабильно и помогает экономить на электроэнергии. Универсальный разъем питания материнской платы 20+4 pin и два разъема процессора 4+4 pin позволяют собирать системы даже с требовательными комплектующими. Пять SATA-разъемов упрощают подключение SSD, жёстких дисков и аксессуаров — больше не придётся жертвовать местом под данные. Заботится о температуре внутренняя активная система охлаждения с одним крупным вентилятором 120 мм, а значит, даже под нагрузкой блок остаётся тихим и надёжным. Весит всего 1,7 кг — легко монтируется в корпус и не утяжеляет систему. Deepcool — оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс мощности, экономичности и комфорта.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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