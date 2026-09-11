Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool PL650D ATX 3.0 650W 80+ BRONZE RET
Блок питания Deepcool построен на базе классического форм-фактора ATX и выдаёт внушительные 650 Вт — этого ресурса хватит даже мощным ПК-конфигурациям. Эффективность подтверждена сертификатом 80 PLUS Bronze: работает стабильно и помогает экономить на электроэнергии. Универсальный разъем питания материнской платы 20+4 pin и два разъема процессора 4+4 pin позволяют собирать системы даже с требовательными комплектующими. Пять SATA-разъемов упрощают подключение SSD, жёстких дисков и аксессуаров — больше не придётся жертвовать местом под данные. Заботится о температуре внутренняя активная система охлаждения с одним крупным вентилятором 120 мм, а значит, даже под нагрузкой блок остаётся тихим и надёжным. Весит всего 1,7 кг — легко монтируется в корпус и не утяжеляет систему. Deepcool — оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс мощности, экономичности и комфорта.
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 650W
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 650W
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