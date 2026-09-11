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Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA)

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Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 1
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 2
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 3
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Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 5
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 6
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 7
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 8
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 9
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 10
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 11
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 12
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 13
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 14
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 15
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 16
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 17
Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 18
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Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 1
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 2
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 3
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 4
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 5
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 6
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 7
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 8
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 9
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 10
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 11
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 12
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 13
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 14
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 15
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  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 17
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 18
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 19
  • Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652981
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Характеристики

Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
документация, переходник jack 3.5 mm (F)- 2 x jack 3.5 mm (M)
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х11
Вес, г.
570

Описание товара Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA)

HyperX Cloud Stinger™ 2 Core — незаменимая гарнитура начального уровня по доступной цене. Благодаря двухлетнему использованию DTS Headphone:X Spatial Audio наушники Cloud Stinger Core 2 обеспечивают великолепный иммерсивный звук, комфорт и удобство; все основные вещи, которые вы хотите от игровой гарнитуры. Благодаря элементам управления звуком прямо на самой гарнитуре и поворотному микрофону вам не придется погружаться в лабиринт меню, чтобы изменить громкость или отключить звук самостоятельно. Регулируемые ползунки и мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время долгих ночных игр, а гибкий микрофон позволяет расположить микрофон именно там, где вам нужно. Сосредоточьтесь на игре благодаря закрытой конструкции чашек и направленным 40-мм динамикам с улучшенными басами.

Отзывы о товаре Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA)




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Характеристики
Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
документация, переходник jack 3.5 mm (F)- 2 x jack 3.5 mm (M)
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.3
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
HyperX Cloud Stinger™ 2 Core — незаменимая гарнитура начального уровня по доступной цене. Благодаря двухлетнему использованию DTS Headphone:X Spatial Audio наушники Cloud Stinger Core 2 обеспечивают великолепный иммерсивный звук, комфорт и удобство; все основные вещи, которые вы хотите от игровой гарнитуры. Благодаря элементам управления звуком прямо на самой гарнитуре и поворотному микрофону вам не придется погружаться в лабиринт меню, чтобы изменить громкость или отключить звук самостоятельно. Регулируемые ползунки и мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время долгих ночных игр, а гибкий микрофон позволяет расположить микрофон именно там, где вам нужно. Сосредоточьтесь на игре благодаря закрытой конструкции чашек и направленным 40-мм динамикам с улучшенными басами.
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Доставка
Отзывы


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