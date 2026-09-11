Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники HyperX Cloud STINGER 2 CORE (683L9AA)
HyperX Cloud Stinger™ 2 Core — незаменимая гарнитура начального уровня по доступной цене. Благодаря двухлетнему использованию DTS Headphone:X Spatial Audio наушники Cloud Stinger Core 2 обеспечивают великолепный иммерсивный звук, комфорт и удобство; все основные вещи, которые вы хотите от игровой гарнитуры. Благодаря элементам управления звуком прямо на самой гарнитуре и поворотному микрофону вам не придется погружаться в лабиринт меню, чтобы изменить громкость или отключить звук самостоятельно. Регулируемые ползунки и мягкие амбушюры обеспечивают комфорт во время долгих ночных игр, а гибкий микрофон позволяет расположить микрофон именно там, где вам нужно. Сосредоточьтесь на игре благодаря закрытой конструкции чашек и направленным 40-мм динамикам с улучшенными басами.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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