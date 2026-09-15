Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34360)
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
В наличии
Код товара: 652868
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960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х10х3
Вес, кг.
18
Описание товара Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34360)
Алюминиевый усиленный фрезерованный уровень MATRIX предназначен для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Три глазка позволяют легко выверять отклонения различных поверхностей. Инструмент имеет измерительную шкалу на поверхности, для удобства в работе.
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Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Алюминиевый усиленный фрезерованный уровень MATRIX предназначен для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Три глазка позволяют легко выверять отклонения различных поверхностей. Инструмент имеет измерительную шкалу на поверхности, для удобства в работе.
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34360) - по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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