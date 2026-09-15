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Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362)

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Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 1
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 2
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 3
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 4
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 5
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 6
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 7
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 8
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 9
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 10
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 11
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 12
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 1
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 2
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 3
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 4
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 5
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 6
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 7
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 8
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 9
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 10
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 11
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 12
  • Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362)
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х10х5
Вес, г.
680

Описание товара Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362)

Уровень алюминиевый усиленный Matrix 34362 длиной 800 мм, фрезерованный, с 3 глазками и двухкомпонентными рукоятками, служит для проверки горизонтальных, вертикальных поверхностей, а также точности угла 45°. Пригодится частному мастеру и профессионалу для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ.

Преимущества

  • Легкая и прочная конструкция — уровень выполнен из алюминиевого профиля.
  • Высокая точность выполняемых работ — глазки прошли электронную калибровку, базовая поверхность фрезерована.
  • Удобный захват — в корпусе имеются рукоятки с прорезиненными вставками.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет использовать инструмент в качестве линейки.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый усиленный Matrix 34362 длиной 800 мм, фрезерованный, с 3 глазками и двухкомпонентными рукоятками, служит для проверки горизонтальных, вертикальных поверхностей, а также точности угла 45°. Пригодится частному мастеру и профессионалу для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ.

Преимущества

  • Легкая и прочная конструкция — уровень выполнен из алюминиевого профиля.
  • Высокая точность выполняемых работ — глазки прошли электронную калибровку, базовая поверхность фрезерована.
  • Удобный захват — в корпусе имеются рукоятки с прорезиненными вставками.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет использовать инструмент в качестве линейки.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 800 мм Matrix (34362) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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