Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907)
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Цвет луча
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
В наличии
Код товара: 652844
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850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Цвет луча
красный
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х6х6
Вес, г.
344
Описание товара Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907)
Литой алюминиевый уровень Matrix 34907 длиной 600 мм, с ударной площадкой, оснащен 2 глазками, 1 из которых фронтальный. Инструмент предназначен для использования на строительной площадке, выполнения ремонтных и монтажных работ. Оптимален для выравнивания плитки и кирпичной кладки.
Преимущества
- Прочность и долговечность — цельнометаллический алюминиевый профиль устойчив к металлическим нагрузкам.
- Функциональность — ударная площадка позволяет наносить несильные удары резиновой киянкой для дополнительного выравнивания материала.
- Удобная эксплуатация — вертикальный глазок с зеркальным отражателем облегчает считывание результатов.
- Высокая точность измерений — каждый глазок имеет 4 дополнительные насечки.
- Быстрый поиск нужного уровня — инструмент снабжен двухсторонним информационным вкладышем, на корпусе имеются пиктограммы с обозначением основных характеристик.
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Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Цвет луча
красный
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Литой алюминиевый уровень Matrix 34907 длиной 600 мм, с ударной площадкой, оснащен 2 глазками, 1 из которых фронтальный. Инструмент предназначен для использования на строительной площадке, выполнения ремонтных и монтажных работ. Оптимален для выравнивания плитки и кирпичной кладки.
Преимущества
- Прочность и долговечность — цельнометаллический алюминиевый профиль устойчив к металлическим нагрузкам.
- Функциональность — ударная площадка позволяет наносить несильные удары резиновой киянкой для дополнительного выравнивания материала.
- Удобная эксплуатация — вертикальный глазок с зеркальным отражателем облегчает считывание результатов.
- Высокая точность измерений — каждый глазок имеет 4 дополнительные насечки.
- Быстрый поиск нужного уровня — инструмент снабжен двухсторонним информационным вкладышем, на корпусе имеются пиктограммы с обозначением основных характеристик.
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - купить по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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