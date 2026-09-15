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Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907)

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Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 1
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 2
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 3
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 4
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 5
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 6
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 7
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 8
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 9
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 10
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 11
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 12
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 13
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 14
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 15
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 16
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 17
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 18
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 19
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 20
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 21
Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
Цвет луча
красный
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 4
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 5
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 6
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 7
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 8
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 9
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 10
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 11
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 12
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 13
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 14
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 15
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 16
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 17
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 18
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 19
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 20
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 21
  • Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652844
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907)
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Цвет луча
красный
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х6х6
Вес, г.
344

Описание товара Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907)

Литой алюминиевый уровень Matrix 34907 длиной 600 мм, с ударной площадкой, оснащен 2 глазками, 1 из которых фронтальный. Инструмент предназначен для использования на строительной площадке, выполнения ремонтных и монтажных работ. Оптимален для выравнивания плитки и кирпичной кладки.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — цельнометаллический алюминиевый профиль устойчив к металлическим нагрузкам.
  • Функциональность — ударная площадка позволяет наносить несильные удары резиновой киянкой для дополнительного выравнивания материала.
  • Удобная эксплуатация — вертикальный глазок с зеркальным отражателем облегчает считывание результатов.
  • Высокая точность измерений — каждый глазок имеет 4 дополнительные насечки.
  • Быстрый поиск нужного уровня — инструмент снабжен двухсторонним информационным вкладышем, на корпусе имеются пиктограммы с обозначением основных характеристик.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Цвет луча
красный
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Литой алюминиевый уровень Matrix 34907 длиной 600 мм, с ударной площадкой, оснащен 2 глазками, 1 из которых фронтальный. Инструмент предназначен для использования на строительной площадке, выполнения ремонтных и монтажных работ. Оптимален для выравнивания плитки и кирпичной кладки.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — цельнометаллический алюминиевый профиль устойчив к металлическим нагрузкам.
  • Функциональность — ударная площадка позволяет наносить несильные удары резиновой киянкой для дополнительного выравнивания материала.
  • Удобная эксплуатация — вертикальный глазок с зеркальным отражателем облегчает считывание результатов.
  • Высокая точность измерений — каждый глазок имеет 4 дополнительные насечки.
  • Быстрый поиск нужного уровня — инструмент снабжен двухсторонним информационным вкладышем, на корпусе имеются пиктограммы с обозначением основных характеристик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, 600 мм, литой, 2 глазка (1 фронтальный), ударная площадка Matrix (34907) - купить по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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