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Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710)

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Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 1
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 2
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 3
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 4
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 5
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 6
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 7
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 8
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 9
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 10
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 11
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 12
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 13
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 14
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 15
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 16
Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 1
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 2
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 3
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 4
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 5
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 6
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 7
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 8
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 9
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 10
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 11
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 12
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 13
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 14
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 15
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 16
  • Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652782
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710)
860 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.03х0.03
Вес, г.
680

Описание товара Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710)

Уровень алюминиевый магнитный Matrix 34710 усиленной конструкции, длиной 1000 мм, с фрезерованной рабочей поверхностью, оснащен 3 глазками и одним зеркальным отражателем. Позволяет выявить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45°. Встроенный зеркальный глазок облегчает считывание показаний.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — уровень из алюминиевого профиля, усиленный ребрами жесткости, рассчитан на интенсивное использование.
  • Функциональность — магнитная полоса позволяет фиксировать инструмент на металлических поверхностях, что удобно во время сантехнических работ.
  • Дополнительная защита — торцевые заглушки предохраняют инструмент от механических воздействий и попадания мусора.
  • Удобное хранение — в заглушках имеются отверстия для подвешивания уровня.

Для определения отклонения вертикали в 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый магнитный Matrix 34710 усиленной конструкции, длиной 1000 мм, с фрезерованной рабочей поверхностью, оснащен 3 глазками и одним зеркальным отражателем. Позволяет выявить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45°. Встроенный зеркальный глазок облегчает считывание показаний.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — уровень из алюминиевого профиля, усиленный ребрами жесткости, рассчитан на интенсивное использование.
  • Функциональность — магнитная полоса позволяет фиксировать инструмент на металлических поверхностях, что удобно во время сантехнических работ.
  • Дополнительная защита — торцевые заглушки предохраняют инструмент от механических воздействий и попадания мусора.
  • Удобное хранение — в заглушках имеются отверстия для подвешивания уровня.

Для определения отклонения вертикали в 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый магнитный, 1000 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34710) - этот товар вы можете купить по цене 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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