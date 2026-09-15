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Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010)

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Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 1
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 2
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 3
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 4
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 5
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 6
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 7
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 8
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 9
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 10
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 11
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 12
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 13
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 14
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 15
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 16
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 17
Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 1
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 2
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 3
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 4
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 5
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 6
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 7
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 8
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 9
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 10
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 11
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 12
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 13
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 14
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 15
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 16
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 17
  • Уровень алюминиевый &quot;Рельс&quot;, 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652766
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010)
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.06х0.02
Вес, г.
309

Описание товара Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010)

Уровень алюминиевый усиленный Matrix «Рельс» 34010 длиной 1000 мм снабжен 3 глазками для проверки отклонений относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей. Поворотный глазок уровня позволяет выстроить произвольный угол. Инструмент пригодится строителю, отделочнику, бетонщику и другим специалистам.

Преимущества

  • Конструкционная прочность — инструмент из двутаврового алюминиевого профиля устойчив к механическим воздействиям.
  • Удобное проведение сантехнических работ — подошва V-образной формы позволяет закрепить уровень на трубе.
  • Высокая точность — инструмент имеет фрезерованную подошву, погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый усиленный Matrix «Рельс» 34010 длиной 1000 мм снабжен 3 глазками для проверки отклонений относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей. Поворотный глазок уровня позволяет выстроить произвольный угол. Инструмент пригодится строителю, отделочнику, бетонщику и другим специалистам.

Преимущества

  • Конструкционная прочность — инструмент из двутаврового алюминиевого профиля устойчив к механическим воздействиям.
  • Удобное проведение сантехнических работ — подошва V-образной формы позволяет закрепить уровень на трубе.
  • Высокая точность — инструмент имеет фрезерованную подошву, погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый "Рельс", 1000 мм, 3 глазка, усиленный Matrix (34010) - купить по цене 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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