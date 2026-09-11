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Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л

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Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 1
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 2
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 3
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 4
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 5
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 6
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 7
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 8
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 9
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 10
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 11
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 12
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 13
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 14
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 15
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 16
Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2900
Мощность топливного двигателя, л.с.
6.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
196 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652739
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
2 000 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2900
Мощность топливного двигателя, л.с.
6.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
196 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
52
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
1510х560х1150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х58х11
Вес, кг.
45

Описание товара Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л

Газонокосилка бензиновая DENZEL GLD-520SP-VE 196 см3,шир 52 см,вариатор,эл.старт,60 л Создать садово-парковый, спортивный, партерный или другой вид газона легко с моделью Denzel GLD-520SP-VE. Машина мощностью 6,5 лошадиных сил справится даже с поросшей бурьяном территорией. За один проход она обрабатывает дорожку шириной 52 см, что позволяет скосить более 1800 кв.м за 1 час. На одной заправке удастся косить траву до 60 минут. Высота среза регулируется самим пользователем в соответствии с типом газона (всего 7 уровней, от 25 до 75 мм). Получится идеально ровный и низко подстриженный парадный покров или площадка для спортивных игр высотой до 4 см, функциональная лужайка с травой 4-6 см или садово-парковый газон с максимально высокой травой. Ключевая особенность газонокосилки - наличие электростартера, значительно упрощающего запуск двигателя, и вариатора, позволяющего регулировать скорость движения. Машина самоходная, поэтому с ней справится даже неопытный пользователь - достаточно только направлять ее.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
2 000 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
2900
Мощность топливного двигателя, л.с.
6.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
196 см?
Объём топливного бака, л
0.8
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Развернуть
Ширина скашивания
52
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Габариты без упаковки, мм
1510х560х1150 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка бензиновая DENZEL GLD-520SP-VE 196 см3,шир 52 см,вариатор,эл.старт,60 л Создать садово-парковый, спортивный, партерный или другой вид газона легко с моделью Denzel GLD-520SP-VE. Машина мощностью 6,5 лошадиных сил справится даже с поросшей бурьяном территорией. За один проход она обрабатывает дорожку шириной 52 см, что позволяет скосить более 1800 кв.м за 1 час. На одной заправке удастся косить траву до 60 минут. Высота среза регулируется самим пользователем в соответствии с типом газона (всего 7 уровней, от 25 до 75 мм). Получится идеально ровный и низко подстриженный парадный покров или площадка для спортивных игр высотой до 4 см, функциональная лужайка с травой 4-6 см или садово-парковый газон с максимально высокой травой. Ключевая особенность газонокосилки - наличие электростартера, значительно упрощающего запуск двигателя, и вариатора, позволяющего регулировать скорость движения. Машина самоходная, поэтому с ней справится даже неопытный пользователь - достаточно только направлять ее.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
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Отзывы


Газонокосилка бензиновая Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3,шир 52 см,привод,вариатор,эл.старт,60 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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