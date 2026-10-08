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Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel

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Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 1
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 2
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 3
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 4
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 5
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 6
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 7
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 8
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 9
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 10
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 11
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 12
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 13
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 14
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 15
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 16
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 17
Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Частота вращения шпинделя, об/мин
2700
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
56
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
95
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 1
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 2
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 3
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 4
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 5
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 6
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 7
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 8
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 9
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 10
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 11
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 12
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 13
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 14
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 15
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 16
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 17
  • Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 620 руб. 
Начислим 874 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652734
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel
54 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Частота вращения шпинделя, об/мин
2700
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
56
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
95
Функция мульчирования
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х64х64
Вес, кг.
40.5

Описание товара Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel

Самоходная аккумуляторная газонокосилка обеспечивает ширину скашивания 560 мм. Позволяет быстро скашивать траву на участках большой площади. Эффективное решение поставленных задач обеспечивает надежный бесщеточный двигатель в сочетании с мощным аккумулятором емкостью 4 А/ч. Инновационная аккумуляторная платформа Denzel High Power 62V разработана специально для инструмента большой мощности, гарантирует высокую производительность и продолжительную работу. Интеллектуальная система распознавания типа нагрузки оптимизирует расход заряда. Аккумулятор имеет разъем USB, поэтому его можно использовать как Power Bank: заряжать смартфон, планшетный компьютер и другую мобильную технику.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Электрические

Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Частота вращения шпинделя, об/мин
2700
Объем травосборника, л
70
Ширина скашивания
56
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
95
Функция мульчирования
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Самоходная аккумуляторная газонокосилка обеспечивает ширину скашивания 560 мм. Позволяет быстро скашивать траву на участках большой площади. Эффективное решение поставленных задач обеспечивает надежный бесщеточный двигатель в сочетании с мощным аккумулятором емкостью 4 А/ч. Инновационная аккумуляторная платформа Denzel High Power 62V разработана специально для инструмента большой мощности, гарантирует высокую производительность и продолжительную работу. Интеллектуальная система распознавания типа нагрузки оптимизирует расход заряда. Аккумулятор имеет разъем USB, поэтому его можно использовать как Power Bank: заряжать смартфон, планшетный компьютер и другую мобильную технику.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Электрические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка аккумуляторная самоходная бесщет., RLMS560-62, 560 мм, Li-ion, 62В Denzel - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 54620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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