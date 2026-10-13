Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel
Газонокосилка DENZEL – это надежное и эффективное решение для ухода за вашим газоном. С мощностью двигателя 36 Вт и частотой вращения шпинделя 3600 об/мин, она обеспечивает чистый и аккуратный покос травы. Эта аккумуляторная газонокосилка работает от Li-Ion аккумулятора емкостью 4000 мА·ч, что позволяет работать длительное время без подзарядки. Данная модель обладает шириной скашивания 45 см, что значительно ускоряет процесс ухода за газоном. Регулируемая высота скашивания от 25 мм до 75 мм предоставляет возможность настроить газонокосилку под любые предпочтения и условия участка. В комплекте находится травосборник объемом 40 литров, который экономит ваше время на уборку скошенной травы. Хотя газонокосилка DENZEL не является самоходной, она достаточно легка и удобна в управлении. Также она оснащена функцией мульчирования, что способствует улучшению здоровья вашего газона, возвращая измельченную траву обратно на грунт. Продуманная конструкция и высококачественные материалы обеспечивают долговечность и надежность газонокосилки DENZEL, делая ее незаменимым помощником для поддержания вашего двора в отличном состоянии.
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Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel