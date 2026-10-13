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Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel

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Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 1
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 2
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 3
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 4
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 5
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 6
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 7
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 8
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 9
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 10
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 11
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 12
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 13
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 14
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 15
Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Мощность электрического двигателя
36
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
45
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 1
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 2
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  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 4
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 5
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 6
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 7
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 8
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 9
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 10
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 11
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 12
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 13
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 14
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 15
  • Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 910 руб. 
Начислим 351 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652733
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel
21 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Мощность электрического двигателя
36
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
45
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5

Описание товара Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel

Газонокосилка DENZEL – это надежное и эффективное решение для ухода за вашим газоном. С мощностью двигателя 36 Вт и частотой вращения шпинделя 3600 об/мин, она обеспечивает чистый и аккуратный покос травы. Эта аккумуляторная газонокосилка работает от Li-Ion аккумулятора емкостью 4000 мА·ч, что позволяет работать длительное время без подзарядки. Данная модель обладает шириной скашивания 45 см, что значительно ускоряет процесс ухода за газоном. Регулируемая высота скашивания от 25 мм до 75 мм предоставляет возможность настроить газонокосилку под любые предпочтения и условия участка. В комплекте находится травосборник объемом 40 литров, который экономит ваше время на уборку скошенной травы. Хотя газонокосилка DENZEL не является самоходной, она достаточно легка и удобна в управлении. Также она оснащена функцией мульчирования, что способствует улучшению здоровья вашего газона, возвращая измельченную траву обратно на грунт. Продуманная конструкция и высококачественные материалы обеспечивают долговечность и надежность газонокосилки DENZEL, делая ее незаменимым помощником для поддержания вашего двора в отличном состоянии.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Мощность электрического двигателя
36
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
40
Ширина скашивания
45
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Развернуть
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка DENZEL – это надежное и эффективное решение для ухода за вашим газоном. С мощностью двигателя 36 Вт и частотой вращения шпинделя 3600 об/мин, она обеспечивает чистый и аккуратный покос травы. Эта аккумуляторная газонокосилка работает от Li-Ion аккумулятора емкостью 4000 мА·ч, что позволяет работать длительное время без подзарядки. Данная модель обладает шириной скашивания 45 см, что значительно ускоряет процесс ухода за газоном. Регулируемая высота скашивания от 25 мм до 75 мм предоставляет возможность настроить газонокосилку под любые предпочтения и условия участка. В комплекте находится травосборник объемом 40 литров, который экономит ваше время на уборку скошенной травы. Хотя газонокосилка DENZEL не является самоходной, она достаточно легка и удобна в управлении. Также она оснащена функцией мульчирования, что способствует улучшению здоровья вашего газона, возвращая измельченную траву обратно на грунт. Продуманная конструкция и высококачественные материалы обеспечивают долговечность и надежность газонокосилки DENZEL, делая ее незаменимым помощником для поддержания вашего двора в отличном состоянии.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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Отзывы


Газонокосилка аккумуляторная бесщет. RLM450-36, Li-ion, 36 В, 4 Ач, 450 мм, травосб. 40 л. Denzel - по цене 21910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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