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Пылесос беспроводной, моющий Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&Washer купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной, моющий Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&Washer

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Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 1
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 2
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 3
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 4
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 5
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 6
Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 1
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 2
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 3
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 4
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 5
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 6
  • Пылесос вертикальный Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&amp;Washer с функцией влажной уборки с адаптером модели ZD24W342060EU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652727
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Характеристики

Бренд
JIMMY
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х33х21
Вес, кг.
7.7

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&Washer

Моющий пылесос Jimmy HW9 Pro будет заботиться о чистоте в доме. Он оснащен режимами сухой и влажной уборки. Двигатель из магниевого сплава герметичен и защищен от проникновения воды. Два режима мощности всасывания способны справляться с удалением пыли, крошек, шерсти, волос, пятен и других загрязнений. В автоматическом режиме сила всасывания настраивается в зависимости от загрязненности на основе показателей интеллектуального датчика.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Jimmy HW9 Black+Silver Cordless Vacuum&Washer




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Характеристики
Бренд
JIMMY
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Моющий пылесос Jimmy HW9 Pro будет заботиться о чистоте в доме. Он оснащен режимами сухой и влажной уборки. Двигатель из магниевого сплава герметичен и защищен от проникновения воды. Два режима мощности всасывания способны справляться с удалением пыли, крошек, шерсти, волос, пятен и других загрязнений. В автоматическом режиме сила всасывания настраивается в зависимости от загрязненности на основе показателей интеллектуального датчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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