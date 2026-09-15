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0602547694942, OST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0602547694942, OST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) виниловая пластинка

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0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 1
0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 2
0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 3
0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 4
0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 5
0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 6
0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 7
0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 8
0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 9
0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 10
0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 11
0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 1
  • 0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 2
  • 0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 3
  • 0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 4
  • 0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 5
  • 0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 6
  • 0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 7
  • 0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 8
  • 0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 9
  • 0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 10
  • 0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 11
  • 0602547694942, Виниловая пластинкаOST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0602547694942, OST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602547694942, OST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) виниловая пластинка

Сборник-саундтрек к новой киноленте Квентина Тарантино. Один из самых эпатажных и обожаемых режиссеров современной публики, Квентин Тарантино, анонсировал выпуск саундтрека к своему новому ожидаемому фильму «Отвратительная Восьмерка». Музыка к фильму была написана легендарным композитором Эннио Морриконе, а выпуском альбома руководит один из старейших музыкальных лейблов - Decca. Всего 28 композиций поделены на три секции, благодаря которой слушатели альбома и зрители киноленты получают захватывающую сюжетную линию.

Отзывы о товаре 0602547694942, OST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Сборник-саундтрек к новой киноленте Квентина Тарантино. Один из самых эпатажных и обожаемых режиссеров современной публики, Квентин Тарантино, анонсировал выпуск саундтрека к своему новому ожидаемому фильму «Отвратительная Восьмерка». Музыка к фильму была написана легендарным композитором Эннио Морриконе, а выпуском альбома руководит один из старейших музыкальных лейблов - Decca. Всего 28 композиций поделены на три секции, благодаря которой слушатели альбома и зрители киноленты получают захватывающую сюжетную линию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602547694942, OST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) виниловая пластинка - по цене 5680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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