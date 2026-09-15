0602547694942, OST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
В наличии
Код товара: 652535
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 680 руб.
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0602547694942, OST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) виниловая пластинка
Сборник-саундтрек к новой киноленте Квентина Тарантино. Один из самых эпатажных и обожаемых режиссеров современной публики, Квентин Тарантино, анонсировал выпуск саундтрека к своему новому ожидаемому фильму «Отвратительная Восьмерка». Музыка к фильму была написана легендарным композитором Эннио Морриконе, а выпуском альбома руководит один из старейших музыкальных лейблов - Decca. Всего 28 композиций поделены на три секции, благодаря которой слушатели альбома и зрители киноленты получают захватывающую сюжетную линию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Сборник-саундтрек к новой киноленте Квентина Тарантино. Один из самых эпатажных и обожаемых режиссеров современной публики, Квентин Тарантино, анонсировал выпуск саундтрека к своему новому ожидаемому фильму «Отвратительная Восьмерка». Музыка к фильму была написана легендарным композитором Эннио Морриконе, а выпуском альбома руководит один из старейших музыкальных лейблов - Decca. Всего 28 композиций поделены на три секции, благодаря которой слушатели альбома и зрители киноленты получают захватывающую сюжетную линию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0602547694942, OST, The Hateful Eight (Ennio Morricone) виниловая пластинка - по цене 5680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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