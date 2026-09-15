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OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка

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OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 1
OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 2
OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 3
OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 4
OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 5
OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 6
OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 7
OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 8
OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
John Barry
Альбом (сингл)
The Great Movie Sounds Of John Barry
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652532
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
John Barry
Альбом (сингл)
The Great Movie Sounds Of John Barry
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Thunderball, 7, Goldfinger, Mr. Kiss Kiss Bang Bang, From Russia With Love, The James Bond Theme, The Chase, Theme From King Rat, The Knack, Sceance On A Wet Afternoon, The Ipcress File, Theme From Born Free
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Thunderball, 7, Goldfinger, Mr. Kiss Kiss Bang Bang, From Russia With Love, The James Bond Theme, The Chase, Theme From King Rat, The Knack, Sceance On A Wet Afternoon, The Ipcress File, Theme From Born Free



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
John Barry
Альбом (сингл)
The Great Movie Sounds Of John Barry
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Thunderball, 7, Goldfinger, Mr. Kiss Kiss Bang Bang, From Russia With Love, The James Bond Theme, The Chase, Theme From King Rat, The Knack, Sceance On A Wet Afternoon, The Ipcress File, Theme From Born Free
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Thunderball, 7, Goldfinger, Mr. Kiss Kiss Bang Bang, From Russia With Love, The James Bond Theme, The Chase, Theme From King Rat, The Knack, Sceance On A Wet Afternoon, The Ipcress File, Theme From Born Free


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Great Movie Sounds Of John Barry (John Barry) (Analogue) (4260019715630) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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