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OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка

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OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 1
OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 2
OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 3
OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 4
OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 5
OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 6
OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 7
OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 8
OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cowboy Bebop: Songs For the Cosmic Sofa
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196588707612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cowboy Bebop: Songs For the Cosmic Sofa
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Net Rush, Odd Ones, The Egg And You, Woodcock, Twilight, The Real Folk Blues 2022, Pot City, Kickin' Colt, Bye Mel, Adieu, Gateway, Beans Be, Farewell Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Seatbelts / Cowboy Bebop: Songs For the Cosmic Sofa (Magenta) (1LP) - это настоящая находка для поклонников легендарного аниме и любителей качественного звучания. Cowboy Bebop: Songs For the Cosmic Sofa - уникальный альбом саундтреков из культового аниме "Ковбой Бибоп". Записанный на яркой малиновой виниловой пластинке, этот релиз воплощает в себе дух и энергию музыки Seatbelts. Купить виниловую пластинку Seatbelts / Cowboy Bebop: Songs For the Cosmic Sofa (Magenta) (1LP) - значит оценить красоту и магию винилового формата. Приобретая этот альбом, вы сможете насладиться неповторимым звучанием и пережить эмоции, которые передаются только через виниловые пластинки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Seatbelts / Cowboy Bebop: Songs For the Cosmic Sofa (Magenta) (1LP) и добавить его в свою коллекцию. Это прекрасный выбор для всех ценителей качественной музыки и стильного оформления. Закажите свою копию сейчас и погрузитесь в атмосферу Ковбой Бибопа прямо у себя дома!



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196588707612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cowboy Bebop: Songs For the Cosmic Sofa
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Net Rush, Odd Ones, The Egg And You, Woodcock, Twilight, The Real Folk Blues 2022, Pot City, Kickin' Colt, Bye Mel, Adieu, Gateway, Beans Be, Farewell Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Seatbelts / Cowboy Bebop: Songs For the Cosmic Sofa (Magenta) (1LP) - это настоящая находка для поклонников легендарного аниме и любителей качественного звучания. Cowboy Bebop: Songs For the Cosmic Sofa - уникальный альбом саундтреков из культового аниме "Ковбой Бибоп". Записанный на яркой малиновой виниловой пластинке, этот релиз воплощает в себе дух и энергию музыки Seatbelts. Купить виниловую пластинку Seatbelts / Cowboy Bebop: Songs For the Cosmic Sofa (Magenta) (1LP) - значит оценить красоту и магию винилового формата. Приобретая этот альбом, вы сможете насладиться неповторимым звучанием и пережить эмоции, которые передаются только через виниловые пластинки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Seatbelts / Cowboy Bebop: Songs For the Cosmic Sofa (Magenta) (1LP) и добавить его в свою коллекцию. Это прекрасный выбор для всех ценителей качественной музыки и стильного оформления. Закажите свою копию сейчас и погрузитесь в атмосферу Ковбой Бибопа прямо у себя дома!


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Cowboy Bebop: Songs For The Cosmic Sofa (Yoko Kanno) (coloured) (0196588707612) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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