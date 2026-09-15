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Phil Woods & Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Phil Woods & Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка

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Phil Woods &amp; Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка - фото 1
Phil Woods &amp; Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка - фото 2
Phil Woods &amp; Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка - фото 3
Phil Woods &amp; Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Phil Woods, Donald Byrd
Альбом (сингл)
The Young Bloods
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phil Woods &amp; Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка - фото 1
  • Phil Woods &amp; Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка - фото 2
  • Phil Woods &amp; Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка - фото 3
  • Phil Woods &amp; Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Phil Woods & Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088708015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Phil Woods, Donald Byrd
Альбом (сингл)
The Young Bloods
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dewey Square, Dupeltook, Once More, House Of Chan, In Walked George, Lover Man
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phil Woods & Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dewey Square, Dupeltook, Once More, House Of Chan, In Walked George, Lover Man



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Phil Woods & Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088708015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Phil Woods, Donald Byrd
Альбом (сингл)
The Young Bloods
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dewey Square, Dupeltook, Once More, House Of Chan, In Walked George, Lover Man
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dewey Square, Dupeltook, Once More, House Of Chan, In Walked George, Lover Man


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Phil Woods & Donald Byrd - The Young Bloods (Analogue) (0753088708015) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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